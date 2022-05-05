【中概焦點】再有８８中企入美臨時摘牌名單，中方：不代表被摘牌

《經濟通通訊社５日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）最新將京東（０９６１８）、嗶

哩嗶哩（９６２６）、拼多多、網易（０９９９９）等８８隻中概股納入「預定除牌名單」，令

該名單擴容至１２８家企業。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，中國企業被列入美國證交所

名單並不代表被摘牌。

美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）再將８８家中概股公

司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。第六批公司包括在港雙重上市的京東、嗶哩嗶哩、網易、

小鵬汽車（０９８６８）、蔚來汽車（０９８６６）、華能國際（００９０２）、中國鋁業

（０２６００）、中通快遞（０２０５７）、攜程（０９９６１）、中國東航（００６７０）、

中國南航（０１０５５）、中國移動（００９４１）、中石化（００３８６）、上海石化

（００３３８）、中石油（００８５７）、廣深鐵路股份（００５２５）、中人壽

（０２６２８）、寶尊電商（０９９９１），除此之外還有滿幫集團、騰訊音樂、拼多多、汽車

之家、華住、有道、虎牙、科興等共８８家。

ＳＥＣ稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年５月２５日。（ｗｌ）

