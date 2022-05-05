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05/05/2022 16:47

【中概焦點】再有８８中企入美臨時摘牌名單，中方：不代表被摘牌

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）最新將京東（０９６１８）、嗶
哩嗶哩（９６２６）、拼多多、網易（０９９９９）等８８隻中概股納入「預定除牌名單」，令
該名單擴容至１２８家企業。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，中國企業被列入美國證交所
名單並不代表被摘牌。
　　美國證券交易委員會５月４日依據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）再將８８家中概股公
司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。第六批公司包括在港雙重上市的京東、嗶哩嗶哩、網易、
小鵬汽車（０９８６８）、蔚來汽車（０９８６６）、華能國際（００９０２）、中國鋁業
（０２６００）、中通快遞（０２０５７）、攜程（０９９６１）、中國東航（００６７０）、
中國南航（０１０５５）、中國移動（００９４１）、中石化（００３８６）、上海石化
（００３３８）、中石油（００８５７）、廣深鐵路股份（００５２５）、中人壽
（０２６２８）、寶尊電商（０９９９１），除此之外還有滿幫集團、騰訊音樂、拼多多、汽車
之家、華住、有道、虎牙、科興等共８８家。
　　ＳＥＣ稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年５月２５日。（ｗｌ）

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