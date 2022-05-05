【聚焦數據】４月財新服務業ＰＭＩ降至３６﹒２，逾兩年新低



《經濟通通訊社５日專訊》隨著防疫措施收緊，４月服務業經營活動受到的負面影響擴大，

行業景氣度在收縮區間進一步下降。

５月５日公布的４月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得３６﹒２，較

３月下降５﹒８個百分點，連續第二個月創２０２０年３月以來新低。

此前公布的４月財新中國製造業ＰＭＩ降至４６﹒０。兩大行業景氣度繼續在收縮區間下探

，拖累４月財新中國綜合ＰＭＩ下降６﹒７個百分點至３７﹒２，同樣為２０２０年３月以來最

低。

財新中國ＰＭＩ走勢與國家統計局一致。統計局公布的４月製造業ＰＭＩ回落２﹒１個百分

點至４７﹒４，服務業商務指數下降６﹒７個百分點至４０﹒０，綜合ＰＭＩ錄得４２﹒７，低

於３月６﹒１個百分點。



＊新訂單指數同創逾兩年新低＊



從分項數據看，服務業供需收縮幅度擴大。４月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨

界點以下回落，均創下２０２０年３月來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限製了經營活動，

同時封控管理和出行限製嚴重影響到服務業客戶需求。同時外需繼續收縮，４月服務業新出口訂

單指數降至２０２０年５月來最低。

服務業供需進一步走弱，導致就業持續收縮。４月服務業就業指數較３月略有下降，連續第

四個月處於收縮區間。企業表示，減少用工是因為受疫情影響新業務量減少，同時採取措施削減

成本。疫情導致業務運營受阻，服務業積壓業務量連續第六個月保持擴張態勢，不過積壓率較３

月略有放緩。



＊市場需求不振，服務業銷售價格指數現收縮＊



服務業投入價格維持上漲，出廠價格由升轉降，導致企業成本壓力進一步加大。由於能源和

原材料價格仍高位運行，同時疫情防控措施增加企業運營成本，４月服務業投入價格指數繼續高

於榮枯線。疫情影響下市場需求不振，迫使企業下調銷售價格，造成服務業銷售價格指數近八個

月來首次出現收縮，為２０２０年５月來最低。企業普遍表示，受疫情影響，餐飲住宿業客戶明

顯減少。

盡管疫情仍在持續，４月服務業經營預期指數稍有改善，但仍低於長期均值。部分受訪企業

相信，一旦疫情消退，產出將會回升，但也有部分不太樂觀的企業擔憂疫情管控持續時間過長。



＊堅持「動態清零」同時，應穩定產業鏈供應鏈＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，４月局部疫情持續，製造業、服務業景氣度亦持續轉弱，

服務業收縮更甚。市場需求承壓，外需惡化，供給收縮，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作

增加，工人返崗困難，通脹壓力持續，市場樂觀情緒低於長期平均水平。４月以來，上海等局部

疫情形勢依然嚴峻，對企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。

他認為，目前政策層面最為緊迫的工作是堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，優化

人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。此外，對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力

度，穩定市場預期。疫情之下，眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下降、生活困難

，政策層面應予以補貼。（ｃａ）

