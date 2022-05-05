【ＦＯＣＵＳ】Ｈａｐｐｙ　ＦＥＤ　Ｄａｙ！惟鮑叔兩目標難兼顧

【ＦＯＣＵＳ】Ｈａｐｐｙ ＦＥＤ Ｄａｙ！「加息」加出了「減息」的效果。聯儲公開

市場委員會

（ＦＯＭＣ）本港時間周四（５日）凌晨一如預期宣布上調聯邦基金利率５０基點及６月啟動縮

表。繼續在

５２周低位附近沉悶躺平的美股，卻出乎意料因一句說話而直線抽升。不過，回想科技股在３月

議息後亦曾一度狀態神勇，接下來的市場，是將複製２０００年的愈跌愈深，還是１９７８年的

否極泰來？



＊拒７５基點如「額外開恩」，美股大升＊



聯儲最看重的通脹指標ＰＣＥ，３月續高出２％目標逾兩倍之際（６﹒６％），死不承認「

信譽問題」

的主席鮑叔（Ｊａｙ Ｐｏｗｅｌｌ），終於繼２０００年５月後，再度單次會議加息５０基點

；值得一提的是，４

月鼓吹「不排除７５基點」的聖路易斯聯儲行長布拉德對今次加幅投了贊成票。此外，聯儲確定

６月起縮表，每月上限４７５億美元，９月起擴至９５０億美元。

議息結果盡在預期，惟鮑叔稍後記者會上表示，「７５ ｂａｓｉｓ ｐｏｉｎｔ

ｉｎｃｒｅａｓｅ ｉｓ ｎｏｔ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｉｓ

ａｃｔｉｖｅｌｙ ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ（加息７５基點並非委員會積極考慮中的東

西）」，成為美股在沉悶中爆發的導火索－－周一（２日）剛錄５２周新低的納指領銜急彈

３﹒２％，帶

動木頭姐一路挨打的ＡＲＫＫ飆升５％；標指、道指同升３％、２﹒８％。

不過，回想三大指數在聯儲上一次議息（３月１７日）後也曾有一輪連續拉升，惟納指４月

錄得

２００８年１０月以來最差月度表現。面對加息周期，接下來是將複製２０００年的愈跌愈深，

還是１９７８

年的否極泰來？



＊需求端成降通脹希望，或殃及軟著陸＊



暫且不論Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｍｅｔａ等科技股巨頭，首季剛揭盅史上最慢營

收增速；也拋開昔日市場寵兒Ｐａｙｐａｌ、Ｓｐｏｔｉｆｙ、Ｚｏｏｍ、Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ

、Ｕｂｅｒ等紛紛較去年高點腰斬一半有多，單看鮑叔預告「未來幾次會議應續以５０基點幅度

加息」以及縮表路線圖，是否意味利空已出盡？

問題的關鍵是，承認「Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｉｓ ｍｕｃｈ ｔｏｏ ｈｉｇｈ」的鮑叔

，能否憑「工具」和「決心

」令高通脹降溫。在供給端，無論是加息５０基點還是７５基點，都顯然既不能疏通停泊於上海

港

外的集裝箱擠壓，也無法增加糧食、能源、化肥、棉花等供應。事實上，承擔全球約１７％集裝

箱運量的馬士基的首席執行官Ｓｏｒｅｎ Ｓｋｏｕ剛警告，下半年可能充滿動盪，通脹不是暫

時的。

唯一的希望或在需求端，同日揭盅的４月ＡＤＰ私營部門就業報告顯示僅新增２４﹒７萬人

，錄大

流行復甦以來最慢，其中小企業當月裁員１２萬人。而隨著加息增加信用卡、房貸等負擔，分析

師已預期全美大型銀行存款水平將現二戰以來首次下滑。

加息、縮表既出，遭逼到牆角的鮑叔對降通脹、軟著陸兩大目標能否「既要、且要」？等

待見證歷史……

