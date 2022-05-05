【中概焦點】歡聚時代回應被列「預摘牌名單」：努力保持上市地位

《經濟通通訊社５日專訊》外媒報道，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）最新將８８隻中概股
納入「預定除牌名單」，該等公司或會因拒絕接受財務審計而面臨被除牌風險。
在名單之上的歡聚時代回應指，將繼續密切關注事態發展，遵守適用的法律和法規，努力保
持在納斯達克的上市地位。（ｃａ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標 高盛睇淡馬鋼
|開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股 料滙控有望跑贏大市
|財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
|財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期 惟澳博績後大行看法分歧 濠賭股普遍下跌
|財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多 宜吼內銀股！
|中國故事04/05/2022
【上海特寫】封控下的奶茶店：高光不再 但求不死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰