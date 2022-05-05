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05/05/2022 11:02

【中概焦點】歡聚時代回應被列「預摘牌名單」：努力保持上市地位

　　《經濟通通訊社５日專訊》外媒報道，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）最新將８８隻中概股
納入「預定除牌名單」，該等公司或會因拒絕接受財務審計而面臨被除牌風險。
　　在名單之上的歡聚時代回應指，將繼續密切關注事態發展，遵守適用的法律和法規，努力保
持在納斯達克的上市地位。（ｃａ）

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