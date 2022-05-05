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05/05/2022 13:37

【新冠肺炎】河北涿州實行封控管理，下午２時起全員核酸篩查

　　《經濟通通訊社５日專訊》內地再有城市實施封控管理。河北涿州公布，全市決定於
２０２２年５月５日１２時起實行封控管理，解除時間另行通知；今日１４時起開始全員核酸篩
查採樣。
　　封控期間，全域保持靜默狀態，做到外不進、裏不出、內不動。所有人員在工作人員組織引
導下有序開展核酸採樣，其他時間足不出戶。（ｃａ）

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