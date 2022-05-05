【新冠肺炎】河北涿州實行封控管理，下午２時起全員核酸篩查

《經濟通通訊社５日專訊》內地再有城市實施封控管理。河北涿州公布，全市決定於
２０２２年５月５日１２時起實行封控管理，解除時間另行通知；今日１４時起開始全員核酸篩
查採樣。
封控期間，全域保持靜默狀態，做到外不進、裏不出、內不動。所有人員在工作人員組織引
導下有序開展核酸採樣，其他時間足不出戶。（ｃａ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定 無明顯流動性風險
|FOCUS05/05/2022
【FOCUS】Happy FED Day! 惟鮑叔兩目標難兼顧
|財經熱話05/05/2022
再增88隻遭美列預定摘牌名單 中概股不見大跌 京東派特息更曾升4%
|財經熱話05/05/2022
《午市前瞻》恒指高開後回軟 專家指現價追入京東風險低
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】聯儲局偏鴿 美股已見底？
|大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標 高盛睇淡馬鋼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰