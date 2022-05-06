《陸言堂－陳永陸》港股估值不高或已找到底部，暫只欠新刺激推動

《陸言堂》港股似乎進入整固期，在市場憧憬中美的關係好轉，加上內地應該會推出政策穩

定經濟，令港股在上周五（２９日）顯著上升，不過由於消息面沒有突破，令大市在沒有新的刺

激推動下，欠缺動力，不過由於港股在過去兩個多月兩次下試２００００點以下均有支持，所以

港股絕對已找到年內底部，就算美國聯儲局加息，都不應對港股帶來壓力，因為港股的估值不高

，美國加息帶來的影響亦應該會十分輕微，只是恒指需要多一點刺激，才可望再上試２２０００

點的關口。



近日不少科技股都被主要股東減持，其中美團（０３６９０）及京東健康（０６６１８）的

主要股東，在上周作出減持的行動，因而影響了科技股的氣氛。不過參考兩大科技股被減持的時

間是在上周港股表現最弱的時候，同時被減持的股價並非特別理想，其中劉強東減持京東健康的

價格，的確比近兩個交易日為高，可是美團被減持的價格，卻仍較昨日（５日）的收市價為低，

由此可見兩大科技股雖然被減持，可是參考的價值不高，反而要留意的是到底內地政策是否真的

有所轉向，收緊科網股監管的政策是否已到了尾聲。



＊艾伯科技步入收成期＊



有主要股東因不同的原因減持股份，亦有實力的股東卻在市場仍處低位，作出增持行動，其

中艾伯科技（０２７０８）主要股東熊少明先生自去年入股艾伯科技後，再度增持公司股份至合

共１０００萬股，反映其相當看好公司的發展前景，對公司發展前景有十足信心。



事實上，艾伯科技近月頻頻公布利好消息，３月份與深圳市航天華拓科技有限公司簽訂信創

筆記本產品項目合作協議，艾伯電子按航天華拓要求完成２０萬台純國產筆記本電腦信創產品的

ＯＤＭ產品開發，並配合航天華拓進行相關的信創產品認證。



此外，４月底又宣布中標中國移動通信集團陝西有限公司２０２２－２０２３年５Ｇ移頻

ＭＩＭＯ系統集中採購項目，中標金額為人民幣１５５９﹒４萬元。項目產品是艾伯通信自主研

發的５Ｇ室分產品，能夠幫助運營商低成本快速實現５Ｇ 信號的室內覆蓋。由於集團一直致力

於不同省級集採之投標，相信未來將陸續宣布中標的喜訊。



總體而言，這次中標不僅突顯了集團與中國移動（００９４１）的良好合作關係，亦標誌著

集團自主研發的產品獲市場認可，預期將繼續在市場取得良好的發展成效，擴大市場覆蓋率和佔

有率，並有望創造更豐厚收益。



在主要股東不斷增持，加上不斷有新的合作協議公布，相信艾伯科技今年會正式步入收成期

，現價可以繼續留意。《獨立股評人 陳永陸》



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