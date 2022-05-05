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05/05/2022 09:45

【特首選舉】李家超明天造勢大會，傳政壇元老現身李嘉誠未必到場

　　《經濟通通訊社５日專訊》特首選舉唯一候選人李家超明日在灣仔會展舉行「我和我們　同
開新篇」競選活動，料過千人出席。消息指，雲集政經各界猛人的競選辦顧問團及主席團，大部
分成員將現身，但元老級的長和系資深顧問李嘉誠和恒地（０００１２）創辦人李兆基未必會親
身出席。
　　李家超顧問團雲集政商界元老級人馬，包括久未露面的工聯會鄭耀棠，他向傳媒表示，將出
席活動及親自投票支持李家超。有競選辦中人指，已發信邀請所有主席團、顧問團成員出席，但
部分人年紀大或行動不便，不會強求，認為加入名單已是對李家超的支持。
　
＊顧問團名單包括李嘉誠、李兆基＊
　
　　李家超競選辦主席團、顧問團名單共１４８人，囊括政商界重量級人士，其中李嘉誠、李兆
基、九龍倉（００００４）前主席吳光正等人出任顧問，現年９６歲的左派元老、前港區人大代
表吳康民亦榜上有名。主席團同樣星光熠熠，包括全國政協常委唐英年、前金管局總裁陳德霖、
前港交所（００３８８）行政總裁李小加，亦有各大建制政黨代表。
　　造勢大會將於明天下午４時舉行，全程約１小時，因應防疫要求，與會者進場時需要量度體
溫、掃「安心出行」及疫苗通行證，由於進場、安檢需時，呼籲參加者當日在３時３０分前進場
。競選辦主任譚耀宗早前指，會邀請嘉賓、有代表性人物分享。（ｈｙ）

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