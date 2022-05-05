【新冠肺炎】黃志光：無發現安心出行存在保安風險或侵犯私隱

《經濟通通訊社５日專訊》《安心出行》應用程式被揭發內置人臉識別功能，副政府資訊科

技總監黃志光表示，政府收到查詢後，已要求開發商在不影響程式運作前提下，盡快移除無需要

的功能，而資科辦驗收系統時有測試功能，亦有找獨立第三方進行保安審計，並無發現安心出行

存在保安風險或侵犯私隱，程式商店也做了嚴謹審批。



＊從無啟動人臉識別的代碼＊



黃志光在《香港電台》節目上表示，從系統開發商了解到，由於安心出行程式要操控不同型

號手機的鏡頭作掃描用途，故此使用了市場上的模組，當中包括預設的人臉識別功能，但開發商

強調從來並無啟動人臉識別的代碼，而是系統「打包上架」時，一些無用的功能也包括在內。



＊僅收到數十宗錯誤紅碼報告＊



被問到資科辦事前是否知道安心出行有人臉識別代碼，黃志光稱，之前不知道有相關代碼，

至於會否公開安心出行原始碼，他說已盡量公開，包括把獨立審計報告放上網頁，歡迎與業界討

論。

另外，對於有市民反映安心出行錯誤出現紅碼，黃志光說，收到數十宗相關報告，安心出行

昨日已更新至３﹒２﹒３新版本，呼籲市民更新程式。（ｃｌ）

