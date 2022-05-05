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05/05/2022 16:16

【新冠肺炎】林鄭歡送內地醫療隊，稱繼續貫徹防疫抗疫策略

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港政府為來港協助抗疫的最後一批內地援港醫療隊成員，舉行
歡送儀式，並表達感謝。特首林鄭月娥表示，亞博館社區治療中心昨日起轉為備用狀態，但港府
不會掉以輕心，會貫徹落實外防輸入、內防反彈的策略，打贏抗疫戰。
　
＊內地醫護在疫情最嚴峻時來港支援＊
　
　　出席儀式的行政長官林鄭月娥致辭時指，香港在３月時面臨兩年多抗疫戰以來最嚴峻局面，
醫療系統不勝負荷，中央及廣東省政府應特區政府要求，調派醫療隊協助，兩地醫護並肩作戰兩
個月，本港第五波疫情已受控，市民已逐步回復正常活動，她代表特區政府及香港居民表示衷心
感謝。
　
＊３１９名內地醫護來港，亞博館所有患者已出院＊
　
　　她表示，共有３１９名內地醫護來港後，大幅提升醫管局在亞博館社區治療中心的收治能力
，亦更好發揮中西醫協作抗疫的優勢，內地與香港醫護精誠合作，讓超過１２００名在亞博館的
新冠病人接受治療及康復，同時為深化兩地醫療合作打下更穩固基礎。
　　中聯辦副主任何靖讚揚內地醫療隊在港兩個月，日以繼夜抗疫，展現極高專業水平及敬業精
神，香港疫情明顯好轉。內地援港醫療隊領隊崇雨田表示，亞博館的所有患者經已全部出院，昨
日治療中心轉為備用狀態，醫療隊全體成員感到振奮及鼓舞，認為所有努力都是值得。（ｃｌ）

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