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05/05/2022 17:14

【特首選舉】李家超：同時爭取選票及市民支持，首要是與內地通關

　　《經濟通通訊社５日專訊》特首選舉將於本周日（３日）舉行，唯一候選人李家超表示，將
同時努力爭取最多選票，以及解說政綱，爭取市民支持。他重申與內地通關是首要考慮的工作，
但有很多挑戰，要滿足到通關的條件，他會以將任何障礙移除為目標，創有利條件爭取與內地通
關。
　　李家超今日與多個團體視像會面，包括外國商會、香港僱主聯合會、中小企、紡織界代表，
以及內地港人團體。他形容會上談及香港整體經濟活動，以及如何令香港保持活力的意見，有助
當選後的工作開展。

＊與會者同意保持香港競爭力，並重視創科＊

　　李家超指，與會者均同意，隨著防疫措施放寬，開始恢復有外地人來港，保持香港競爭力、
活力，及經濟活動都很重要，亦要爭取同內地通關往來。商界亦重視創科，要推動再工業化，吸
引科研人才來港，引入龍頭公司，河套區合作等。內地港人團體則提及，可以與特區政府駐內地
的辦事處，在宣傳等方面協作。
　　李家超的競選辦主任譚耀宗透露，明天下午４時會在灣仔會展中心舉行造勢大會，所有選委
會成員、競選辦顧問團、主席團、地區人士獲邀，他說明天活動的目的，是希望帶出「我和我們
同開新篇」的訊息，相信出席反應踴躍。（ｃｌ）

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