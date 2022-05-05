【外圍經濟】歐洲央行兩官員料最快在７月加息

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行執行委員會委員施納貝爾（Ｉｓａｂｅｌ）和管理委員
會委員穆勒（Ｍａｄｉｓ Ｍｕｌｌｅｒ）皆預料，央行最快在７月加息。
施納貝爾表示，決策者採取行動紓緩通脹的時候到了，加息可能最快在７月進行。
她在德國《商報》的一個訪問中說：「現在單是口頭談論已經不夠了，我們必須採取行動。
從今天的角度來看，我認為７月加息是有可能的。」
施納貝爾發表以上言論的數天前，歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ
Ｇｕｉｎｄｏｓ）亦指出，７月有可能（ｐｏｓｓｉｂｌｅ）是加息時刻，但他同時表明那並非
指「很有可能」（ｌｉｋｅｌｙ）。其他決策者亦曾提及最快可能在第三季加息。施納貝爾被視
為歐洲央行執行委員會最有影響力的委員之一。
來自德國的施納貝爾認為，４月份消費者物價通脹錄得７﹒５％的新高後，通脹的壓力正在
「擴大」，歐洲央行必須「防止高通脹在預期中確立起來」。
另據愛沙尼亞國家廣播電視台（ＥＲＲ）周三（４日）報道，身兼愛沙尼亞央行行長的歐洲
央行管理委員會委員穆勒說，由於通脹急升，歐洲央行應該考慮最快在７月加息，而這可能意味
著加息的時間較先前預期的早。
穆勒又認為，利率可能就在結束買債之後就立即上調。
歐洲央行４月中已確認，買債行動將在第三季結束。（ａｌ）
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