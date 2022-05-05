【外圍經濟】歐洲央行兩官員料最快在７月加息

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行執行委員會委員施納貝爾（Ｉｓａｂｅｌ）和管理委員

會委員穆勒（Ｍａｄｉｓ Ｍｕｌｌｅｒ）皆預料，央行最快在７月加息。

施納貝爾表示，決策者採取行動紓緩通脹的時候到了，加息可能最快在７月進行。

她在德國《商報》的一個訪問中說：「現在單是口頭談論已經不夠了，我們必須採取行動。

從今天的角度來看，我認為７月加息是有可能的。」

施納貝爾發表以上言論的數天前，歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ

Ｇｕｉｎｄｏｓ）亦指出，７月有可能（ｐｏｓｓｉｂｌｅ）是加息時刻，但他同時表明那並非

指「很有可能」（ｌｉｋｅｌｙ）。其他決策者亦曾提及最快可能在第三季加息。施納貝爾被視

為歐洲央行執行委員會最有影響力的委員之一。

來自德國的施納貝爾認為，４月份消費者物價通脹錄得７﹒５％的新高後，通脹的壓力正在

「擴大」，歐洲央行必須「防止高通脹在預期中確立起來」。

另據愛沙尼亞國家廣播電視台（ＥＲＲ）周三（４日）報道，身兼愛沙尼亞央行行長的歐洲

央行管理委員會委員穆勒說，由於通脹急升，歐洲央行應該考慮最快在７月加息，而這可能意味

著加息的時間較先前預期的早。

穆勒又認為，利率可能就在結束買債之後就立即上調。

歐洲央行４月中已確認，買債行動將在第三季結束。（ａｌ）

