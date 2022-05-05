  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2022 11:47

【外圍經濟】歐洲央行兩官員料最快在７月加息

　　《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行執行委員會委員施納貝爾（Ｉｓａｂｅｌ）和管理委員
會委員穆勒（Ｍａｄｉｓ　Ｍｕｌｌｅｒ）皆預料，央行最快在７月加息。
　　施納貝爾表示，決策者採取行動紓緩通脹的時候到了，加息可能最快在７月進行。
　　她在德國《商報》的一個訪問中說：「現在單是口頭談論已經不夠了，我們必須採取行動。
從今天的角度來看，我認為７月加息是有可能的。」
　　施納貝爾發表以上言論的數天前，歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ　ｄｅ　
Ｇｕｉｎｄｏｓ）亦指出，７月有可能（ｐｏｓｓｉｂｌｅ）是加息時刻，但他同時表明那並非
指「很有可能」（ｌｉｋｅｌｙ）。其他決策者亦曾提及最快可能在第三季加息。施納貝爾被視
為歐洲央行執行委員會最有影響力的委員之一。
　　來自德國的施納貝爾認為，４月份消費者物價通脹錄得７﹒５％的新高後，通脹的壓力正在
「擴大」，歐洲央行必須「防止高通脹在預期中確立起來」。
　　另據愛沙尼亞國家廣播電視台（ＥＲＲ）周三（４日）報道，身兼愛沙尼亞央行行長的歐洲
央行管理委員會委員穆勒說，由於通脹急升，歐洲央行應該考慮最快在７月加息，而這可能意味
著加息的時間較先前預期的早。
　　穆勒又認為，利率可能就在結束買債之後就立即上調。
　　歐洲央行４月中已確認，買債行動將在第三季結束。（ａｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2022
《午市前瞻》恒指高開後回軟 專家指現價追入京東風險低
財經熱話05/05/2022
【美國加息】聯儲局偏鴿 美股已見底？
大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標　高盛睇淡馬鋼
開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股　料滙控有望跑贏大市
財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期　惟澳博績後大行看法分歧　濠賭股普遍下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金