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05/05/2022 16:55

【外圍經濟】美銀指日圓若跌至１４０，日銀或投千億美元干預匯率

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國銀行分析員預期，日圓匯價跌勢可能進一步擴大，若然跌至
１美元兌１４０日圓，到時日本政府就可能會動用１０００億美元來限制日圓進一步走弱。
　　美銀在周一（２日）發表的一份報告中寫道，雖然日圓自１９９８年以來都未曾跌至１４０
，但美國國債孳息率如果進一步飆升，則有可能將日圓推跌至該水平。
　　美元兌日圓上月曾升至１３１﹒２５日圓，為２００２年以來最高，此前日本央行重申維持
１０年期債券孳息率在０﹒２５厘以下，以支持經濟增長。財務省隨後亦就日圓下跌發出了措施
強烈的警告，稱其將「適當」回應匯率的突然波動。
　　分析員寫道：「日圓的弱勢已經到了日本政府干預外匯成了市場焦點的地步。」即使日本銀
行（央行）強調日圓偏弱對經濟有正面影響，但可能受到貶值衝擊的範疇如家庭和中小企，數目
較受益的多得很。
　　日圓兌美元周三（４日）上升０﹒８％。昨晚（周四凌晨）聯儲局宣布加息半厘，但主席鮑
威爾的講話令未來一次過加息０﹒７５厘的可能性降低。美國１０年期國債孳息率跌至２﹒９３
厘，但仍遠高於美銀的預測，即年底前降至２﹒５厘。
　　不過，美銀預計美元兌日圓不會升破１３５。（ａｌ）

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