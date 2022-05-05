《日入而息》金管局指美加息不影響港貨幣穩定，港銀未跟隨美加息

《今天重點》

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金管局余偉文稱美加息不影響港貨幣穩定，無明顯流動性風險；金管局表示逆周期緩衝資本比率

維持１％不變

陳茂波稱本港外部環境更具挑戰，環球經濟復甦受壓

渣打表示最優惠貸款利率維持於５﹒２５厘不變；渣打料今年餘下時間美加息３次，７月僅加息

２５點子；渣打料短期內港元拆息或繼續向上，暫時未見資金流出

匯豐維持最優惠利率５厘不變；恒生維持最優惠利率５厘不變

本港３月零售業銷貨值跌幅收窄至１３﹒８％，略遜預期；本港首季零售貨值按季跌１４﹒９％

，網上銷售年升３６％

李家超明天造勢大會，傳政壇元老現身李嘉誠未必到場；李家超稱同時爭取選票及市民支持，首

要是與內地通關

本港新增３２１宗確診，核酸檢測陽性１４８宗

再有８８中企入美臨時摘牌名單，中方：不代表被摘牌

美對華懲罰性關稅７月屆滿，華外交部重申貿戰無贏家

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《即日市況》

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恒指全日低收７６點報２０７９３，科指低收６點報４２５８

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《深滬股市》

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維穩推動滬指收升０﹒６８％，寧德時代大插累創板

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《美元匯價》

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歐元可低買高沽炒波幅

歐元最新報１﹒０５９９╱１﹒０６０３，日圓最新報１２９﹒６３╱６６

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《公司業績》

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第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ上季純利升５６％至９０﹒７８億披索

華夏幸福漲停，去年巨虧３９０億元惟今年首季轉賺

長和（００００１）附屬ＣＫＨＧＴ首季收益按年跌１％至２４﹒２６億歐元

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《公司資訊》

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據報提分拆建議的匯控（００００５）股東不滿該行ＲｏＴＥ不達標；匯豐推出綠色按揭，客戶

可獲現金獎賞及參與Ｔｅｓｌａ抽獎

中國智慧能源（０１００４）與呈請人續磋商和解，續停牌

新地（０００１６）大埔ＳＩＬＩＣＯＮ ＨＩＬＬ設１２種戶型間隔

耀才證券（０１４２８）向員工提供免按金免息認購綠債

中銀香港（０２３８８）為先正達香港牽頭安排４５億美元可持續發展表現掛勾貸款

信和集團與Ｔｅｓｌａ在港增設六個超級充電站

百威亞太（０１８７６）首季將中國產品售價調升中單位數

中生製藥（０１１７７）根據限制性股份獎勵計劃購買股份

王祥明辭任潤地（０１１０９）董事會主席，李欣接任

友邦（０１２９９）夥阿斯利康及輝瑞等四大藥廠推「攜手增益癌症藥物計劃」

聯交所譴責五洲國際控股前主席及前行政總裁

英皇娛樂進軍元宇宙，為張敬軒創立「Ｈｉｎｓｌａｎｄ」

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《國企紅籌》

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上實控股（００３６３）附屬養護經營Ｇ５０滬渝高速改擴建工程

中國鋁業（０２６００）所使用的會計師事務所無法被美國當局完全檢查或調查

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《神州民企》

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百度（０９８８８）啟動新一輪幹部輪崗，加碼智能雲業務布局

李寧（０２３３１）申請註冊咖啡商標，正等待實質審查

「１９恒大０１」持有人會議審議通過延半年兌付債息

國美零售（００４９３）與騰訊（００７００）戰略合作涵蓋廣告營銷、大數據、雲服務、智能

門店

家鄉互動（０３７９８）以１﹒２４億元人民幣出售全資附屬公司

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《中國要聞》

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上海將構建「１５分鐘核酸服務圈」

北京「五一」旅遊總收入１５﹒８億跌八成，創三年低

上海１８００多家重點企業復工率超過７０％

廣東再發布８個城市跨境電商綜試區實施方案

據報東芝將於中國生產數據中心機械硬碟

４月財新服務業ＰＭＩ降至３６﹒２，逾兩年新低

交通部表示積極擴大交通有效投資，適度超前開展基建

人行假後續百億逆回購利率持平，淨回籠４００億元；人行４月開展３﹒０６億ＳＬＦ，ＭＬＦ

錄１５００億

官媒表示人行近期再貸款工具豐富，提效金融服務實體

銀保監表示保持房地產融資平穩，完成大型平台企業整改

特斯拉回應建設第二工廠傳聞：是擴產，非第二工廠

中指院表示五一假期新樓成交挫逾五成，政策效應未顯現

內地五一假期惠州東莞等多地加速出台地產紓困政策

廣州今年首輪供地１８宗，１宗流拍１５宗以底價成交

支付寶開放搜索數字人民幣，掃碼可開通電子錢包

受益新能源車補貼政策，五一假期廣州車市銷售火熱

京東方ＯＬＥＤ面板產量急降，韓媒稱或因擅改蘋果設計被識破

外匯局表示鼓勵中國資本走向世界，推動平台常態化監管

美國欲擴大制裁海康威視，外交部表示嚴重關切

美對華懲罰性關稅７月屆滿，華外交部重申貿戰無贏家

廣東首家醫院啟用數字人民幣作為支付方式

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７９％，報１６６９６﹒１２點

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《其他消息》

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林鄭到訪黃竹坑鴨脷洲了解「躍動港島南」進展

金管局表示逆周期緩衝資本比率維持１％不變

本港首季零售貨值按季跌１４﹒９％，網上銷售年升３６％

本港３月零售業銷貨值跌幅收窄至１３﹒８％，略遜預期

本港４月ＰＭＩ回升至５１﹒７，因疫情好轉中止三連跌

勞聯參考綜援水平，建議提高最低工資至時薪４６元

警方破低息貸款騙案拘捕７人，涉款逾２８０萬元

政府擬撥款４億資助４過渡房屋項目，共提供７５４伙

錦上路柏瓏Ｉ售出逾９９％伙，累計套現逾６６億元

深股通額度全日流出１０億元；滬股通額度全日用近１３億元，外資淨流出１２﹒６億元

保誠調查指８７％受訪者認為財富傳承規劃非常重要或頗重要

傳真社系統遭黑客入侵，逾３７００名登記人資料被存取

何文田瀚名首張價單涉３０伙，折實入場費７３８萬元

晟林頂層複式單位本月１０日起招標

一年期港元隔夜平均指數掛勾債券本月１７日投標

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《俄烏開戰》

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拜登與Ｇ７領導人周內討論新一輪對俄制裁

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《特首選舉》

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傳陳肇始等４－５名局長任期屆滿後不再留任

李家超明天造勢大會，傳政壇元老現身李嘉誠未必到場；李家超稱同時爭取選票及市民支持，首

要是與內地通關

消防安全條例諮委會主席吳珮儀裁定為選委會當然委員

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《美國加息》

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中原按揭料６月底按息近２％水平，下半年港Ｐ或上升；中原料美加息幅度逐步減少，樓價至年

底可望升１５％

余偉文稱美加息不影響港貨幣穩定，無明顯流動性風險

匯豐維持最優惠利率５厘不變

恒生維持最優惠利率５厘不變

渣打表示最優惠貸款利率維持於５﹒２５厘不變；渣打料今年餘下時間美加息３次，７月僅加息

２５點子；渣打料短期內港元拆息或繼續向上，暫時未見資金流出

港元一個月及以下拆息全線走低，港匯疲軟

瑞銀表示美國經濟能軟著陸，消費投資料將繼續增長

畢馬威表示加息利好港銀淨息差，但貸款增長面臨挑戰

經絡料港匯將觸及弱方兌換保證，銀行結餘進一步下降

美國加息半厘下月起縮表，港息料維持不變

美聯表示本港不會即時跟隨美加息，料次季樓價反彈５％

金管局上調貼現窗基本利率至１﹒２５厘

陳茂波稱本港外部環境更具挑戰，環球經濟復甦受壓

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《新冠肺炎》

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本港新增３２１宗確診，核酸檢測陽性１４８宗

林鄭歡送內地醫療隊，稱繼續貫徹防疫抗疫策略

醫管局稱再多５名患者離世，病死率０﹒７６％

顏汶羽建議考慮將啟德方艙醫院改建為過渡性房屋

暫無證據指Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株影響疫苗有效性

抵港人士及非本地康復者可申請「臨時疫苗通行證」

何栢良料疫情將季節性流行，香港應爭取復常而非清零

內地昨增本土及無症狀約５千宗，上海佔逾４６００宗

六方艙醫院將轉為備用狀態，傳約千名臨時工月底離職

北京新增５０病例，延續防控措施，朝陽全區居家辦公

台灣今日本土確診突破３萬宗，預料下周或破１０萬

河北涿州實行封控管理，下午２時起全員核酸篩查

食肆今起每枱人數上限增至８人，戶外運動不用戴口罩

黃志光稱無發現安心出行存在保安風險或侵犯私隱

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