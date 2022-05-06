《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶留待下周才發動攻勢？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。本周三（４日）美股全面大幅揚升，昨早（５日）港股高開後無力再升，但屬

於筆者預計之內。這絕非事後孔明，而是筆者於開市前在Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股市前分析

」影片內的準確預測。筆者能夠準確測市，有賴於全方位分析，包括指數期貨未平倉合約淨數分

析法。所有訂戶應會認同筆者發明的各項分析工具的威力。

根據筆者另一項發明「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法的結果，本月１３日收市前

港股大市的整體走向多屬向上。根據經驗，即使看不到明顯的升勢，大市呈現顯著向淡的機會不

大。恒生指數倒跌收場，反映好淡大戶均認同（３）－２浪下跌很可能尚未完結。北水重臨，卻

不見買盤明顯增加；看來，好友大戶已決定留待下周才發動攻勢。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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