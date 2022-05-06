《窩輪匯智－陳恩因》避免窩輪成「牆紙」，轉倉止蝕守準則

《窩輪匯智》美國一如市場預期加息，美股猶如坐過山車式大上後大落，港股本周五（６日

）急挫回試近兩萬點位置，科技等新經濟股成跌市重災區。筆者在輪證節目上，收到不少「心急

人」求助，說手持的輪證恐成「牆紙」，不知如何是好！

首先，讓我們先了解窩輪的特性。窩輪為一種期權衍生產品，目的是為投資者提供具槓桿的

期權策略，並以較少資金入場部署相關資產的走勢。

投資者買入一隻窩輪，相當於在買入產品到期時，以行使價買入╱沽出相關資產的機會。因

此，只要資產價格到期時的結算價已升超過認購證的行使價╱跌超過認沽證的行使價，即可以進

行結算，這便是窩輪的內在價值。相反，若在到期時資產未能由價外變為價內，窩輪便沒有行使

的可能，即早前投放於產品的價值已隨時間流逝而歸零。

因此，到底手持的窩輪會否變「牆紙」，要取決於到時前，相關資產能否變成價內，須觀察

到期時行使的機會。若果大家手持的窩輪，離行使價已變得非常價外，年期亦已所餘無幾，即行

使的機會相當低，這類窩輪對正股短期變化已變得愈來愈不敏感，即使正股反彈仍是深入價外，

窩輪價格亦往往有可能會跑輸正股表現。

因此，投資者宜不時檢查手持窩輪狀況，若想繼續等待正股返回價內，但發覺時間未必足夠

的話，不妨先沽出並換碼至一些貼價及年期較長的選擇，以保持產品對正股走勢的敏感度及槓桿

效應。另一個可考慮的是，在入場前先定下止蝕位作止損或轉倉準備，嚴守準則以防產品淪為「

牆紙」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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