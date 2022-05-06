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即市新聞

06/05/2022 16:23

《窩輪匯智－陳恩因》避免窩輪成「牆紙」，轉倉止蝕守準則

　　《窩輪匯智》美國一如市場預期加息，美股猶如坐過山車式大上後大落，港股本周五（６日
）急挫回試近兩萬點位置，科技等新經濟股成跌市重災區。筆者在輪證節目上，收到不少「心急
人」求助，說手持的輪證恐成「牆紙」，不知如何是好！
　　首先，讓我們先了解窩輪的特性。窩輪為一種期權衍生產品，目的是為投資者提供具槓桿的
期權策略，並以較少資金入場部署相關資產的走勢。
　　投資者買入一隻窩輪，相當於在買入產品到期時，以行使價買入╱沽出相關資產的機會。因
此，只要資產價格到期時的結算價已升超過認購證的行使價╱跌超過認沽證的行使價，即可以進
行結算，這便是窩輪的內在價值。相反，若在到期時資產未能由價外變為價內，窩輪便沒有行使
的可能，即早前投放於產品的價值已隨時間流逝而歸零。
　　因此，到底手持的窩輪會否變「牆紙」，要取決於到時前，相關資產能否變成價內，須觀察
到期時行使的機會。若果大家手持的窩輪，離行使價已變得非常價外，年期亦已所餘無幾，即行
使的機會相當低，這類窩輪對正股短期變化已變得愈來愈不敏感，即使正股反彈仍是深入價外，
窩輪價格亦往往有可能會跑輸正股表現。
　　因此，投資者宜不時檢查手持窩輪狀況，若想繼續等待正股返回價內，但發覺時間未必足夠
的話，不妨先沽出並換碼至一些貼價及年期較長的選擇，以保持產品對正股走勢的敏感度及槓桿
效應。另一個可考慮的是，在入場前先定下止蝕位作止損或轉倉準備，嚴守準則以防產品淪為「
牆紙」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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