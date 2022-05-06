《星級輪證－鍾宛婷》外圍急瀉港股捱沽，資金泊向高息股

《星級輪證》美聯儲議息後，美匯債息急升，美股周四（５日）全線急挫，道指狠插過千點

，加上人民幣走弱，港股周五（６日）低開５０６點後逾跌逾深，一度插穿兩萬關。藍籌股近乎

全軍覆沒，根據星展早市的即市資金流，除了有資金撈科技股好倉博反彈，亦見資金積極部署中

移動（００９４１）好倉。自４月１３日起，連續１４個交易日錄得資金淨流入中移動認購證輪

。中移動現時市盈率不足８倍，股息率大約７％，相對上防守力較高，該股將於５月２５日除淨

，此前或吸引「追息一族」留意，如果投資者看好中移動，可留意較貼價認購證輪１６０２０，

或較高槓桿認購證１４９００：



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中移購１４９００：行使價５８﹒１３港元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約１１﹒４倍

中移購１６０２０：行使價５３﹒０５港元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約８﹒６倍

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市場亦關注另一高息股中海油（００８８３）。油價堅挺，紐約期油堅守１００美元以上，

歐盟正式公布計劃漸進式禁止俄羅斯石油入口，市場憂慮國際市場供應更趨緊漲。中海油一向對

油價的敏感度相對較高，近日亦受北水「青睞」，獲南向資金連續３天淨買入。如果投資者看好

中海油，可留意較貼價認購證２５４７６，或較高槓桿認購證１５３９３：



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中海油購２５４７６：行使價１２﹒０８港元，到期日２０２３年０２月，有效槓桿約４﹒４倍

中海油購１５３９３：行使價１４﹒０１港元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約５﹒５倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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