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即市新聞

06/05/2022 12:57

《星級輪證－鍾宛婷》外圍急瀉港股捱沽，資金泊向高息股

　　《星級輪證》美聯儲議息後，美匯債息急升，美股周四（５日）全線急挫，道指狠插過千點
，加上人民幣走弱，港股周五（６日）低開５０６點後逾跌逾深，一度插穿兩萬關。藍籌股近乎
全軍覆沒，根據星展早市的即市資金流，除了有資金撈科技股好倉博反彈，亦見資金積極部署中
移動（００９４１）好倉。自４月１３日起，連續１４個交易日錄得資金淨流入中移動認購證輪
。中移動現時市盈率不足８倍，股息率大約７％，相對上防守力較高，該股將於５月２５日除淨
，此前或吸引「追息一族」留意，如果投資者看好中移動，可留意較貼價認購證輪１６０２０，
或較高槓桿認購證１４９００：
　
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中移購１４９００：行使價５８﹒１３港元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約１１﹒４倍
中移購１６０２０：行使價５３﹒０５港元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約８﹒６倍　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　市場亦關注另一高息股中海油（００８８３）。油價堅挺，紐約期油堅守１００美元以上，
歐盟正式公布計劃漸進式禁止俄羅斯石油入口，市場憂慮國際市場供應更趨緊漲。中海油一向對
油價的敏感度相對較高，近日亦受北水「青睞」，獲南向資金連續３天淨買入。如果投資者看好
中海油，可留意較貼價認購證２５４７６，或較高槓桿認購證１５３９３：
　
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中海油購２５４７６：行使價１２﹒０８港元，到期日２０２３年０２月，有效槓桿約４﹒４倍
中海油購１５３９３：行使價１４﹒０１港元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約５﹒５倍
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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師　鍾宛婷》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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