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06/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》港股跟中不跟美

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２４，下跌板塊：９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：１３，下跌板塊：２０。
　
　　前市恒指收：２０８６９﹒５２。
　
　　昨市恒指收：２０７９３﹒４，跌７６﹒１２。
　
　　前市期指收：２０７１９。
　
　　昨市期指收：２０６４５，跌７４。
　
　　前市低水：１５１，昨市低水：１４８。
　
　　前市大市成交：７２４﹒４８億元。
　
　　昨市大市成交：１００７﹒２５９億元，增２８２﹒７７９億元。
　
　　前市期指成交：６３７８３張。
　
　　昨市期指成交：８８２００張，增２４４１７張。
　
　　美加息已落定，一般講法是美儲局無咁鷹，所以道指彈升９００多點，但昨日港股卻未能沾
喜，反而下跌。事實上，為何美股升，港股會跟升？
　
　　今時港股是跟中不跟美，投資者應拋棄跟美之念，轉而跟中始可免陷投資誤區。
　
　　今次美國加息不會是最後一次，數月後，會再加５０點子。但真正的戲碼是當收水時，縱是
少少的４００多億，市場上如何反應還是要看的。估計昨晚美股經過前晚的爆升後，昨晚美股應
要整固，整固多少，待看。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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