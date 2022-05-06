《缸邊隨筆－石鏡泉》港股跟中不跟美

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２４，下跌板塊：９。



至４：３０收，上升板塊：１３，下跌板塊：２０。



前市恒指收：２０８６９﹒５２。



昨市恒指收：２０７９３﹒４，跌７６﹒１２。



前市期指收：２０７１９。



昨市期指收：２０６４５，跌７４。



前市低水：１５１，昨市低水：１４８。



前市大市成交：７２４﹒４８億元。



昨市大市成交：１００７﹒２５９億元，增２８２﹒７７９億元。



前市期指成交：６３７８３張。



昨市期指成交：８８２００張，增２４４１７張。



美加息已落定，一般講法是美儲局無咁鷹，所以道指彈升９００多點，但昨日港股卻未能沾

喜，反而下跌。事實上，為何美股升，港股會跟升？



今時港股是跟中不跟美，投資者應拋棄跟美之念，轉而跟中始可免陷投資誤區。



今次美國加息不會是最後一次，數月後，會再加５０點子。但真正的戲碼是當收水時，縱是

少少的４００多億，市場上如何反應還是要看的。估計昨晚美股經過前晚的爆升後，昨晚美股應

要整固，整固多少，待看。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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