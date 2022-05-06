蔚來（９８６６）擬介紹方式星洲第二上市，收到新交所上市資格函

《經濟通通訊社６日專訊》蔚來集團（０９８６６）宣布其Ａ類普通股擬以介紹方式於新加
坡證券交易所主板第二上市，昨日收到新交所發出有關股份上市及報價的附條件上市資格函。蔚
來集團預期上市介紹文件將於本月較後時間發布。
該公司美國存託股份將繼續主要於紐約證券交易所上市及交易，每股美國存託股份代表一股
股份。新交所主板上市的股份將可與在紐交所上市的美國存託股份完全互換。（ｍｈ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話06/05/2022
【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫
|中國故事05/05/2022
《神州經脈》財新服務業PMI大走樣 更多中概入美臨時摘牌名單
|財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛唱好 股價曾飆逾一成 啤酒股首選？
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘 港息上調壓力不大
|財經熱話05/05/2022
【國泰高飛】連敬涵薦兩復甦股 落後、強勢股任君選擇！
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】余偉文：美加息不影響港貨幣穩定 無明顯流動性風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰