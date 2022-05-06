蔚來（９８６６）擬介紹方式星洲第二上市，收到新交所上市資格函

《經濟通通訊社６日專訊》蔚來集團（０９８６６）宣布其Ａ類普通股擬以介紹方式於新加

坡證券交易所主板第二上市，昨日收到新交所發出有關股份上市及報價的附條件上市資格函。蔚

來集團預期上市介紹文件將於本月較後時間發布。

該公司美國存託股份將繼續主要於紐約證券交易所上市及交易，每股美國存託股份代表一股

股份。新交所主板上市的股份將可與在紐交所上市的美國存託股份完全互換。（ｍｈ）



