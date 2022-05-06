《盤後部署》恒指勉強守住兩萬關，惟下周失守１９６００機會高

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數全數回軟，道指更暴瀉逾１０００點，納指亦

跌逾６００點。港股跟隨下跌，低開５０６點報２０２８７，之後走勢繼續向下，曾跌逾８００

點兼失守兩萬點關口。恒生指數報收報２０００１，跌７９１點或跌３﹒８１％，主板成交

１１７８﹒２６億元。國企指數報６８０９，跌３０８點或跌４﹒３３％。恒生科技指數報

４０３６，跌２２２點或跌５﹒２３％。

內地股市走低，上證綜合指數報３００１，跌６６點或跌２﹒１６％，成交３４６２﹒１４

億元人民幣。深證成份指數報１０８０９，跌２３６點或跌２﹒１４％，成交１８６９﹒２１億

元人民幣。



＊ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指逾２７０點＊



恒指及科指成份股各自只有兩隻報升，科指跌幅更跑輸恒指。科技藍籌股當中，ＡＴＭＸＪ

合共拖跌恒指逾２７０點。阿里巴巴（０９９８８）盤中低見８９﹒３元，收市跌６﹒５７％，

報９０﹒３５元；騰訊（００７００）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）各跌逾４％

；京東（０９６１８）跌６﹒２１％。

中央堅持動態清零，各地防控或將持續，內需股首當其衝。餐飲股方面，海倫司

（０９８６９）收報９﹒１１元，挫９﹒８％；海底撈（０６８６２）及九毛九（０９９２２）

都跌逾６％。啤酒股方面，公布季績不久的百威亞太（０１８７６）今天回吐，收報１９﹒４元

，跌７﹒６２％；青啤（００１６８）跌６﹒９７％，潤啤（００２９１）更加瀉１０﹒３１％

，為全日表現最差藍籌。體品股方面，申洲（０２３１３）、李寧（０２３３１）均跌逾７％。

內房及物管股是今天跌市的另一重災區，碧服（０６０９８）與碧桂園（０２００７）跌逾

９％；中海外（００６８８）跌７﹒２８％；龍湖（００９６０）就跌５﹒４４％。汽車股方面

，「蔚小理」隔晚在美股跌勢顯著，Ｈ股無一倖免。擬新加坡介紹上市的蔚來（０９８６６），

今天收報１２２元，跌幅達１１﹒４７％；小鵬（０９８６８）就挫９﹒８４％，報９１﹒１５

元，為全日表現最差科指股；理想（０２０１５）跌５﹒５５％，報８５﹒０５元。至於吉利

（００１７５）及比亞迪（０１２１１）就分別跌６﹒６％及４﹒１１％，收報１１﹒６元及

２２８﹒６元。



＊１２００點升幅近乎全數蒸發＊



大市方面，今天成交額１１７８億元，較上日多１７１億元，但整體而言仍然處偏弱水平，

資金流入額都只有只有３３﹒３億元，較上日１２﹒５多億元，成交不多已難以推升大市。此外

，隨住更多中概股遭美國列入「預定摘牌名單」，為中美關係增添變數，加上內地疫情仍未回穩

、市場對美國加息次數頻密的憂慮、俄烏戰事等連串因素，均增加市場的恐慌情緒。恒指由４月

２６日至５月３日累積的約１２００升幅接近全數蒸發，走勢上料延續尋底格局。

從日線圖看，恒指對上三日均未能突破２１３００點，隨即調頭向下，相信此水平阻力頗大

。今天裂口低開後，距離４月低位１９６６５點已非常接近，保力加通道及主要移動平均線趨勢

繼續向下，下周初失守１９６６５點機會頗高，屆時恒指可能再繼續下試１９０００點水平。



＊理想失守８２﹒５元機會高＊



個股方面，理想將於下周二（１０日）港股重開之日公布業績，惟股價走勢持續疲弱。從日

線圖看，股價在４月２９日最高升至９７﹒８５元後缺失承接力，相信在１００元附近有阻力，

目前已失守１０天線，主要平均線趨勢仍向下，ＭＡＣＤ牛差距亦擴闊。今天收報８５﹒０５元

，短期跌穿上一個在４月２５日的低位８２﹒５元機會較高，無貨投資者不宜現階段買貨。

