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06/05/2022 10:19

【外圍經濟】歐洲央行鷹派官員指最快可能在６月加息

　　《經濟通通訊社６日專訊》繼英倫銀行加息至１３年來最高位後，歐洲央行一名鷹派高層周
四表示，該行可能在６月的貨幣政策會議上，決定加息一次。
　　奧地利央行行長兼歐洲央行管理委員會成員Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈｏｌｚｍａｎｎ表示：「我們
計劃加息，我們將在６月的會議上討論，並可能會這麼做。」Ｈｏｌｚｍａｎｎ被視為歐洲央行
利率決策層最鷹派的官員，而該行內部普遍傾向於７月加息。
　　不過，在俄烏戰爭及能源價格上漲下，歐元區４月通脹率已升至７﹒５％，幾乎是歐央行
２％目標的４倍。德國經濟部的最新數據更顯示，德國３月工廠訂單按月大跌４﹒７％，遠低於
市場預期的負１﹒１％，反映歐洲經濟已陷停滯。
　　英倫銀行周四宣布將利率上調２５個基點至１厘，這是央行今年以來連續第四次加息行動，
央行同時宣布將於９月開始減持２００億英鎊的企業債，計劃最遲在２０２４年完成。英倫銀行
預計通脹進一步上升，在今年第四季達至１０％的峰值。
　　由於英倫銀行預測英國經濟明年步入衰退，英鎊兌美元周四曾跌至１﹒２３６２美元，為
２０２０年７月以來最低。２年期英國國債孳息率下跌２５個基點至１﹒３９％，與２０１６年
英國公投脫歐後的跌幅相若。１０年期國債孳息率跌近１４個基點至１﹒８３％。（ｊｆ）

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