【新冠疫情】日媒指日本或在６月允許外國遊客入境

《經濟通通訊社６日專訊》據日本媒體報道，日本政府或將在６月重開國門允許外國遊客入

境。日本政府將根據五一長假結束後，新冠病毒感染情況來判斷，是否解除旅遊禁令，具體方案

將在本月內確定。日本首相岸田文雄在訪問英國時亦表示，將進一步放鬆邊境口岸防疫措施，力

爭在６月與Ｇ７其他國家一樣暢順。（ｊｆ）

