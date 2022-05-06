【國際要聞】美國白宮女發言人普薩基離職，首位非裔女發言人接棒

《經濟通通訊社６日專訊》美國白宮發言人普薩基確定將於下周五（１３日）離職，白宮周
四（５日）宣布，普薩基的職務將由副發言人巴埃爾（Ｋａｒｉｎｅ Ｊｅａｎ－
Ｐｉｅｒｒｅ）接替。巴埃爾也將成為白宮第一位屬性小眾族群發言人。據報道，普薩基離開白
宮後，會加入微軟－全國廣播公司（ＭＳＮＢＣ）主持節目。（ｊｆ）
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