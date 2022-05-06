《政經范局－范強》所羅門群島的警鐘為誰鳴？

《政經范局》自從中國和南太平洋島國所羅門群島（Ｓｏｌｏｍｏｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）簽

署雙邊安全協議後，美澳風聲鶴唳，紛紛劃下紅線，警告中所兩國不得越雷池半步。一輪吵鬧，

真正令人擔憂的問題反倒被掩蓋了。



甚麼是真正令人擔憂的問題？假如時光倒流回到去年１１月２４日，所國反政府示威者在首

都霍尼亞拉（Ｈｏｎｉａｒａ）唐人街縱火與騷亂那天，萬一不幸演變成大批華人死傷的血腥慘

劇，你說北京又該怎麼辦？



＊假如騷亂演變成血腥事件＊



我們不妨紙上談兵，假設中國在所國政府認可下，啟動大規模維和及保護僑民行動。根據中

國近期展示出來的遠程投送能力，這包括第一波向所國運送２０集群快速反應部隊，迅速設立地

面維和區域；第二波按實際需要以航母、０７５兩棲攻擊艦、或是０５５大驅為主力，配備醫療

艦、綜合補給艦、護衛艦向所國靠攏，為地面維和部隊提供海空掩護，並展開醫療救治和海上撤

僑。



這意味著，如果去年所國局勢惡化至不可收拾，就有可能觸發中國重回海權時代後的第一次

遠海護僑行動。緊接下來，中國駐聯合國大使將要求召開安理會緊急會議，到這個時候就不是美

澳劃不劃紅線的問題，而是要不要追究哪個國家或地區在幕後製造反人類罪行的問題了。



因此，中所安全協議所引發出來的根本性問題，就是北京口中的所謂「美西方」各國，仍沒

有真正意識到中國重新成為海權大國究竟意味了甚麼？這也難怪，因為中國的上一個海權時代是

鄭和下西洋，當時美國還沒有誕生，而近代以來任何一個海上強權在制訂對華戰略時，也都沒有

真正意義上與中國遠海力量展開角力的經驗。



＊一個危險的空白＊



這是一個危險的空白：當一些國家、地區政府或組織在全球各地推動反華仇中浪潮時，他們

的底線思維仍停留在中國「鞭長莫及」、「其奈我何」的慣性假設之中；相反，中國既已重回海

權時代，一旦海外發生重大排華流血事件，北京就不可能不面對國內「其遠必誅」的民意壓力。



所羅門群島去年的騷亂，就是這樣一次「險過剃頭」的嚴重事件。所國政府顯然是被嚇怕了

，因此無論美澳如何施壓，也要把北京拉入其治安協作框架之中。對於北京來說，所國既然已經

出現針對中國設施的火頭，建立某種預警制度以防不測，也就勢所難免。這本來和美澳的海上權

益，或是台海局勢並沒有什關係；除非，所國的騷亂一如其政府首腦所指，是外國勢力煽動。



＊遠海實力不是用來彎弓射大雕＊



就在美澳忙於給中所兩國劃紅線的這些日子，中國正好於４月２３日慶祝了海軍節，並對外

作出了一連串軍事展示，粗略一數有０５５萬噸大驅海上集結並發射鷹擊２１反艦導彈、

０５４Ｂ全電推進護衛艦投產、０７５型海南兩棲攻擊艦服役一周年、當然還有壓軸的第三艘航

母即將亮相等等。



凡此種種，要麼被片面理解為北京為武統台灣做準備；要麼被理解為中國準備與美國進行「

彎弓射大雕」式的海上火力比拼，反而忽略了中國海軍走向深藍的全盤需要。換言之，雖然中國

海軍發展、台海局勢、對美軍區域拒止三者之間存在互動關係，但左右中國海軍發展的重要歷史

事件並不止於此。



事實上，就算是在１９９６年台海危機後，中國內部仍在激烈辯論是否應發展航母；距此兩

年後，海外發生大規模排華流血事件，中國亦於同期確定航母路線圖；到了２０１１年利比亞陷

入戰亂，中國海軍遠洋能力雖已初具規模，但也還僅僅是限於撤僑，中資在當地的巨額石油及基

建投資血本無歸。



＊不僅要能撤僑也要能據守＊



利比亞事件顯然提醒了北京，遠洋海軍在戰亂地區不僅要有撤僑的能力，還要有據守維和區

的可能。０７５型兩棲登陸艦、無人機群的誕生，以及中國海軍陸戰隊在各種地型和氣候條件下

的集訓，其實也可以說是為此做準備。



隨著中國經濟發展，對外互通交往，全球各地都有龐大的華人華僑社區，和企業投資利益。

一旦陷入戰亂，尤其是出現某些國家、地區調動政治力量、網軍挑動仇華情緒下，如何及時、適

度出手以防止事態升級，將成為中國綜合遠程投射力量的嚴峻考驗。而一旦動用這種力量，與美

、澳、英、日等國並不處於直接的對抗關係，反而會左右事發國家及地區與中國的雙邊關係發展

。



因此，預料北京會在未來進一步明確中國遠海力量的使用目標及原則，擴大參與各國的船隻

意外、地震風災等大型救災工作，促進與各國的共存關係。就軍事實力而言，隨著８艘０５５大

驅服役，中國實際上已經重啟了遠海巨艦時代。相信這種實力不會用於重拾「船堅炮利」的舊思

維，而是用於誰令世界更和平的新方向。《經濟通通訊社評論員 范強》（ｚｚ）

