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06/05/2022 17:38

《台股攻略－黃振宇》美債息攀升，台股裂口下挫

　　《台股攻略》美國十年期債息攀升，美股急挫，台股今日（６日）受壓，電子股及金融股沽
壓較大，大市最多跌３８４點，航運股則逆市上揚，帶動指數跌幅收窄，加權指數收１６４０８
點，跌２８７點，成交金額為２４５８﹒７７億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出
２８０﹒４５億元。
　　電子股方面，相關權值股的台積電收５２８元，跌２﹒６％，市值下滑至１３﹒６９兆元，
單日蒸發３６３０億元；大立光公布４月總收入３１﹒２８億元，按年減７﹒７％，其股價收
１６００元，跌２﹒７％，創近６年新低；國巨、日月光投控、聯發科、聯電及瑞昱均跌
０﹒８％至２﹒７％。大價股亦遭市場拋售，矽力　ＫＹ及力旺跌停，信驊跌７﹒１％及緯穎跌
３﹒４％失守千元關口，ＡＥＳ－ＫＹ、世芯－ＫＹ跌超過７％，譜瑞－ＫＹ、旭隼及祥碩下跌
超過２％。金融股同樣受壓，富邦金跌４﹒３％，高雄銀、台新金、臺企銀及王道銀行等跌超過
２％，國泰金跌１﹒８％。航運股逆市上揚，長榮今年首季大賺１０１３﹒６億元，按年增
１﹒８１倍，每股純利１９﹒１６元，創單季新高，消息刺激股價升１％，收１５４元，陽明升
０﹒４％，收１３０﹒５元；萬海則跌近１％，收１５１﹒５元，其他航運股的裕民、慧洋－
ＫＹ及台驊投控均升１％至３％。航空雙雄的長榮航升０﹒８％，華航則跌１﹒１％。生物科技
股被受資金追捧，明基醫漲停，藥華藥升５﹒７％，馬光－ＫＹ、逸達、大學光、浩鼎及鈺緯均
升３％至４﹒８％，益得升０﹒７％。外資表示南電首季毛利率達３７％，高於市場預期，儘管
第二季中國封城因素影響，但受惠其ＡＢＦ載板產品組合優化及記憶體ＢＴ載板需求升溫因素，
該行維持南電「買入」評級，訂下目標價６７０元。
　　現階段市場憂慮加息將對經濟帶來衝擊，加上美國十年期債息突破３厘，影響投資意欲，台
股再度急轉直下，建議投資者操作保持審慎，宜選股不選市，現時仍可留意有剛性需求的航運股

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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