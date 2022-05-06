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即市新聞

06/05/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２０４２５分即市好淡，只望跌幅縮窄

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、綜合
企業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的相關股票為
港鐵（０００６６）、新地（０００１６）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選友邦保險（０１２９９）、中國移動（００９４１）與新世界發展（０００１７）。
　　今早（６日）恒指低開５０６點，但仍高於當時的合理值２０１６４。恒指期貨於現貨市場
開市前曾低見２００４９，現貨市場開市後，表現偏穩，反彈幅度不大。市況所見，好友大戶開
始入市還擊，但估計不會急於大舉反攻。今早恒指多會先於即市首個即市重要支持位２００３６
與即市首個即市重要阻力位２０８１４間呈現反覆上落的走勢，大部分時間將逗留於兩者中間位
２０４２５之下。除非出現新重大利好消息，今天港股不易成功轉跌為升，只望可以將跌幅縮窄

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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