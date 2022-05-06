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06/05/2022 08:52

【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股繼續受加息因素影響而急瀉，其中道指跌逾千點，納指
瀉逾６００點，連帶加密貨幣市場一同回吐，其中比特幣曾跌一成至３６０００美元水平，以太
幣亦跌至２７５０美元關口；其他主要流加密貨幣方面，ＡＤＡ、ＡＶＡＸ　和　ＡＸＳ　分別
下跌　１０％、１１％　和　１２％。
　　Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，早前美股短
暫反彈，導致加密貨幣及所有風險資產飆升，但投資者開始對全球經濟復甦產生懷疑，而鮑威爾
突然言論「溫和」使人覺得他仍未預備好對抗通脹。他認為比特幣於３３０００美元是重要支持
位，但由於近期市況波動，比特幣跌至該關口亦不需驚訝。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３６３７８﹒４６（美元．下同），跌０﹒４８％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２７３２﹒３１元，跌０﹒５７％；艾達幣報０﹒７８４９元，跌
０﹒８２％；瑞波幣報０﹒５９９７元，升０﹒２７％。（ｕｌ）
　
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