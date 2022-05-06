《談國論企－黎偉成》服務業受疫困４月份加劇收縮

《談國論企》中國的服務業於２０２２年４月份不僅承接上月的收縮劣勢，且回落的速度更

快，顯然受到新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情在國內頻發產生的負面影響；中共中央政治局４月

２９日召開的會議，強調「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」，相信國家採取的「動態清

零」政策和相關措施肯定發揮良性效應，國民經濟保持穩中有進的發展可期。尤其服務業及建築

業的銷售價格和投入產品價格皆反覆回落，該有利行業發展和回報。



＊新訂單連連縮減而從業人員更大減＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年４月份出現較３月

份更大程度的逆轉，特別是（甲）服務業，大有急轉直下之概：（一）商務活動指數環比急劇下

跌６﹒７個百分點至４０的頗為嚴重收縮的水平，較３月份４６﹒７所跌的３﹒８個百分點多跌

２﹒９個百分點，使２０２２年前４個月環比累計下跌７﹒９個百分點。疫情在中國頻發，多個

主要城市得封區強檢，使消費零售、旅遊餐飲等服務行業受到衝擊。

服務業的商務活動由擴張轉為持續收縮，乃受困於（二）新訂單於最近一段時間加速縮減，

特別是２０２２年４月份環比大幅回落８﹒７個百分點，至３６的十分嚴重收縮水平，情況較３

月份環比回落１﹒６個百分點跌至４４﹒７更為差勁，連同２月份４６﹒３跌０﹒５個百分點，

和１月份４６﹒８亦跌１﹒４個百分點，使前４個月累計下跌１２﹒２個百分點之普，而

２０２１年１２月份即使環比略彈０﹒２個百分點，卻仍然處４８﹒２和低於臨界點。由是服務

業的商務活動，在新訂單不斷縮減的壓力底下回落至臨界點以下的顯著收縮水平。

再看（三）國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，電信廣播電視及衛星

傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數繼續處於擴張區間」，該是相當負面

的信息，因（Ｉ）有擴張的行業，僅列兩間，是「處於擴張區間」，即：只有兩個行業勉強擴張

，所擴連１－３月份的處「５５或以上較高景氣區」大有不如，當然遠不及２０２１年１２月份

的「６０或以上高位景氣區間」。

尤其是（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等業，即使仍為擴張

的行業，但已不再是「快速」擴張。但５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，工商各業和居民所需

的各種各樣智能服務需求更為強烈，相信在前景廣闊、良佳。估計疫情一旦受控，此兩個行業會

恢復快速擴張的步伐。

至於（ＩＩＩ）商務活動有收縮的行業，有：零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、房

地產、居民服務、文化體育娛樂等行業，當然是疫情頻發造成頗不輕的負面影響和壓力。國家相

當積極強化防疫控疫力度和成效，料經濟社會和民生會逐步復常。



＊須強化防疫控疫力度使經濟社會復常＊



其他利淡因素，有（四）服務業的產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達

５２﹒６，環比回落２﹒３個百分點，而（２）銷售價格分類指數則跌２﹒５個百分點，重新回

落至臨界點以下的４８﹒１水平。二者即使皆跌，卻遠高於服務業商務活動指數的４０。

由是（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年４月份環比回落０﹒６個百分點至５３

，即使跌幅遠不及３月份環比急劇下滑整整６個百分點之普，市場顯然未減對疫情之憂。

至於（乙）建築業，擴張的步伐亦漸見放緩：商務活動指數於２０２２年４月份僅５２﹒７

，環比大幅回落５﹒４個百分點，同樣比３月份升０﹒５個百分點至５８﹒１為遜色；而（Ａ）

價格全面回升：投入產品價格分類指數雖回落１﹒１個百分點，卻高達６０﹒３仍處快速擴張水

平；銷售價格分類指數跌１﹒２個百分點處５３﹒２。下調的速度頗慢。

利淡因素還有（Ｂ）新訂單分類指數於４月份環比大幅回落５﹒９個百分點，處４５﹒３即

臨界點以下的水平，情況比３月份跌３﹒９個百分點至５１﹒２更為差勁，足見疫情使建築業亦

受不輕的衝擊。此使（Ｃ）從業人員分類指數是月份更大跌７個百分點至４３﹒１，上月亦跌

５﹒７個百分點險踞５０﹒１，而２月份為５５﹒８環比飆升６﹒６個百分點。有雲泥之別。

（Ｄ）業務活動預期指數於４月份為５７，環比跌３﹒３個百分點，比３月份處６０﹒３和

大幅減少５﹒３個百分點似稍可。

凡此，使非製造業商務活動指數於２０２２年４月份環比大幅下跌６﹒５個百分點，跌至

４１﹒９的明顯收縮水平；比３月份４８﹒４和環比回落３﹒２個百分點要差，甚至差於

２０２１年８月份受到氣候變化影響而急挫７﹒３個百分點至４５﹒２的表現。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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