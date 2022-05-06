《異動股》匯控（５）低開近３％，英加息四分一厘並警告經濟衰退

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒８７％，報４９元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４５％。該股成交約１７萬股，涉資８２３萬元。渣打

（０２８８８）低開１﹒４２％，報５５﹒５元。

英倫銀行將基準利率由０﹒７５％上調至１％，為２００７年金融危機以來的最高水平，並

警告經濟在雙位數通脹壓力下正在走向收縮。根據公告，貨幣政策委員會９名成員中有６人支持

加息０﹒２５％，３人支持加息０﹒５％

雖然央行預計英國將可以避免技術性衰退，但由於生活成本危機的影響，今年最後一個季度

經濟產出將下降近１％。到２０２３年，全年ＧＤＰ料將萎縮０﹒２５％。行長貝利指，這是英

倫央行獨立２５年來最大的挑戰，並提到決策者正在應對通脹和避免衰退之間走鋼絲。

現時，恒生指數報２０２８７，跌５０６點或跌２﹒４４％，主板成交２８﹒０８億元。國

企指數報６９２９，跌１８７點或跌２﹒６４％。恒生科技指數報４０９８，跌１６０點或跌

３﹒７６％。

即月期指新報２０１４３，跌５０２點，低水１４４點。即月國指期貨報６９０５，跌

１７１點，低水２５點。即月科指期貨新報４０６９，跌１６４點，低水３４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４９﹒００元 跌２﹒８７％

渣打（０２８８８） ５５﹒５０元 跌１﹒４２％

恒生（０００１１） １４２﹒５０元 跌０﹒４９％

中銀（０２３８８） ３０﹒１０元 跌０﹒３３％

東亞（０００２３） １１﹒６８元 跌０﹒６８％

大新銀行（０２３５６） ６﹒６７元 無升跌

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（ｈｃ）

