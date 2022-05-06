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06/05/2022 09:22

《異動股》匯控（５）低開近３％，英加息四分一厘並警告經濟衰退

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒８７％，報４９元，以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４５％。該股成交約１７萬股，涉資８２３萬元。渣打
（０２８８８）低開１﹒４２％，報５５﹒５元。
　　英倫銀行將基準利率由０﹒７５％上調至１％，為２００７年金融危機以來的最高水平，並
警告經濟在雙位數通脹壓力下正在走向收縮。根據公告，貨幣政策委員會９名成員中有６人支持
加息０﹒２５％，３人支持加息０﹒５％
　　雖然央行預計英國將可以避免技術性衰退，但由於生活成本危機的影響，今年最後一個季度
經濟產出將下降近１％。到２０２３年，全年ＧＤＰ料將萎縮０﹒２５％。行長貝利指，這是英
倫央行獨立２５年來最大的挑戰，並提到決策者正在應對通脹和避免衰退之間走鋼絲。
　　現時，恒生指數報２０２８７，跌５０６點或跌２﹒４４％，主板成交２８﹒０８億元。國
企指數報６９２９，跌１８７點或跌２﹒６４％。恒生科技指數報４０９８，跌１６０點或跌
３﹒７６％。
　　即月期指新報２０１４３，跌５０２點，低水１４４點。即月國指期貨報６９０５，跌
１７１點，低水２５點。即月科指期貨新報４０６９，跌１６４點，低水３４點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒００元　跌２﹒８７％
　　渣打（０２８８８）　　　　５５﹒５０元　跌１﹒４２％
　　恒生（０００１１）　　　１４２﹒５０元　跌０﹒４９％
　　中銀（０２３８８）　　　　３０﹒１０元　跌０﹒３３％
　　東亞（０００２３）　　　　１１﹒６８元　跌０﹒６８％
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒６７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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