恒指低開５０６點，科技股跌勢顯著，美團挫近６％

《經濟通通訊社６日專訊》美團（０３６９０）現價跌５﹒８９％，報１５５元，該股成交

約１５４萬股，涉資２﹒４１億元；阿里（０９９８８）跌４﹒８１％，報９２﹒０５元；騰訊

（００７００）跌３﹒７７％，報３５２﹒６元；快手（０１０２４）跌４﹒７％，報

６０﹒８５元。



＊隔晚道指暴瀉千點，中概股受挫＊



隔晚道指暴瀉逾１０００點，納指亦跌逾６００點，在美國上市的中概股同樣回調，尤其造

車新勢力「蔚小理」跌勢顯著。蔚來（ＮＩＯ）及小鵬（ＸＰＥＶ）分別挫１５﹒１７％及

１３﹒５１％；理想（ＬＩ）亦挫８﹒１４％。科技股方面，拼多多（ＰＤＤ）、嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）、萬國數據（ＧＤＳ）挫逾一成；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）跌逾６％；京東（ＪＤ）

、網易（ＮＴＥＳ）、百度（ＢＩＤＵ）都跌逾５％；知乎（ＺＨ）就升１﹒７５％。

另外，ＡＤＲ港股比例指跌４７５點，報２０３１７點。ＡＴＭ股的ＡＤＲ全數跌逾３％，

美團ＡＤＲ是三隻之中跌幅最多，較港股跌４﹒４％，折合約１５７﹒４６港元；阿里巴巴

ＡＤＲ較港股跌３﹒９７％，折合９２﹒８６港元；騰訊ＡＤＲ較港股跌３﹒６％，折合

３５３﹒２２港元。

現時，恒生指數報２０２８７，跌５０６點或跌２﹒４４％，主板成交２８﹒０８億元。國

企指數報６９２９，跌１８７點或跌２﹒６４％。恒生科技指數報４０９８，跌１６０點或跌

３﹒７６％。

即月期指新報２０１３５，跌５１０點，低水１５２點。即月國指期貨報６９００，跌

１７６點，低水３０點。即月科指期貨新報４０７５，跌１５８點，低水２４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １５５元 跌５﹒８９％

阿里（０９９８８） ９２﹒０５元 跌４﹒８１％

騰訊（００７００） ３５２﹒６元 跌３﹒７７％

快手（０１０２４） ６０﹒８５元 跌４﹒７％

小米（０１８１０） １１﹒１元 跌４﹒１５％

微盟（０２０１３） ４﹒４元 跌３﹒９３％

知乎（０２３９０） ２５﹒４元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２３１元 跌４﹒３９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １６８﹒１元 跌６﹒０９％

萬國數據（０９６９８） ２９﹒３元 跌６﹒５４％

百度（０９８８８） １２１﹒１元 跌３﹒６６％

微博（０９８９８） １７５﹒５元 無升跌

網易（０９９９９） １４４﹒２元 跌２﹒２４％

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（ｅｒ）

