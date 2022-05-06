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06/05/2022 11:29

恒指擴大至跌８００點兼穿兩萬關，內房跌勢加劇

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國市場看淡經濟前景，隔晚美股大瀉千點，拖累恒指裂口低開
，跌勢難止現時更失守２００００點大關，報１９９８０，跌８１２點或跌３﹒９１％。
　　內房股上午跌勢加劇；碧桂園（０２００７）跌８﹒７４％為最差藍籌，報４﹒９１元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒３７％；碧桂園服務（０６０９８）跌８﹒８３％，
報２８﹒９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒４７％；中海外（００６８８）跌
８﹒０７％，報２３﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒７９％；龍湖
（００９６０）跌５﹒９４％，報３７﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
７﹒４６％。
　　科技股同樣浴血；阿里（０９９８８）跌７﹒３４％，報８９﹒６元；美團（０３６９０）
跌５﹒５９％，報１５５﹒５元；騰訊（００７００）跌５﹒１９％，報３４７﹒４元，以現價
計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒５８％。
　　現時，恒生指數報１９９８０，跌８１２點或跌３﹒９１％，主板成交５６９﹒４９億元。
國企指數報６７９９，跌３１８點或跌４﹒４７％。恒生科技指數報４０２４，跌２３４點或跌
５﹒５０％。
　　即月期指新報１９８５５，跌７９０點，低水１２６點。即月國指期貨報６７７２，跌
３０４點，低水２７點。即月科指期貨新報４０１０，跌２２３點，低水８點。
　　Ａ股同樣受挫，上證綜合指數報２９９８，跌６９點或跌２﹒２７％，成交２２２８﹒１２
億元人民幣。深證成份指數報１０７９７，跌２４８點或跌２﹒２５％，成交２７２２﹒８２億
元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列恒指十大跌幅股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　４﹒９１元　跌８﹒７４％
　　海底撈（０６８６２）　　　１３﹒３４元　跌８﹒６３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　２８﹒９０元　跌８﹒８３％
　　創科（００６６９）　　　　９４﹒５０元　跌８﹒３４％
　　中海外（００６８８）　　　２３﹒３５元　跌８﹒０７％
　　潤啤（００２９１）　　　　４１﹒９５元　跌８﹒００％
　　阿里健康（００２４１）　　　３﹒８２元　跌７﹒７３％
　　申洲（０２３１３）　　　　９７﹒５５元　跌７﹒７１％
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒６０元　跌７﹒３４％
　　李寧（０２３３１）　　　　５４﹒９５元　跌７﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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