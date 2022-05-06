恒指擴大至跌８００點兼穿兩萬關，內房跌勢加劇

《經濟通通訊社６日專訊》美國市場看淡經濟前景，隔晚美股大瀉千點，拖累恒指裂口低開

，跌勢難止現時更失守２００００點大關，報１９９８０，跌８１２點或跌３﹒９１％。

內房股上午跌勢加劇；碧桂園（０２００７）跌８﹒７４％為最差藍籌，報４﹒９１元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒３７％；碧桂園服務（０６０９８）跌８﹒８３％，

報２８﹒９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒４７％；中海外（００６８８）跌

８﹒０７％，報２３﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒７９％；龍湖

（００９６０）跌５﹒９４％，報３７﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

７﹒４６％。

科技股同樣浴血；阿里（０９９８８）跌７﹒３４％，報８９﹒６元；美團（０３６９０）

跌５﹒５９％，報１５５﹒５元；騰訊（００７００）跌５﹒１９％，報３４７﹒４元，以現價

計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒５８％。

現時，恒生指數報１９９８０，跌８１２點或跌３﹒９１％，主板成交５６９﹒４９億元。

國企指數報６７９９，跌３１８點或跌４﹒４７％。恒生科技指數報４０２４，跌２３４點或跌

５﹒５０％。

即月期指新報１９８５５，跌７９０點，低水１２６點。即月國指期貨報６７７２，跌

３０４點，低水２７點。即月科指期貨新報４０１０，跌２２３點，低水８點。

Ａ股同樣受挫，上證綜合指數報２９９８，跌６９點或跌２﹒２７％，成交２２２８﹒１２

億元人民幣。深證成份指數報１０７９７，跌２４８點或跌２﹒２５％，成交２７２２﹒８２億

元人民幣。





表列恒指十大跌幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ４﹒９１元 跌８﹒７４％

海底撈（０６８６２） １３﹒３４元 跌８﹒６３％

碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒９０元 跌８﹒８３％

創科（００６６９） ９４﹒５０元 跌８﹒３４％

中海外（００６８８） ２３﹒３５元 跌８﹒０７％

潤啤（００２９１） ４１﹒９５元 跌８﹒００％

阿里健康（００２４１） ３﹒８２元 跌７﹒７３％

申洲（０２３１３） ９７﹒５５元 跌７﹒７１％

阿里（０９９８８） ８９﹒６０元 跌７﹒３４％

李寧（０２３３１） ５４﹒９５元 跌７﹒４１％

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（ｈｃ）

