《午市前瞻》專家料港股下試１９６００，抗跌基建股較水泥股值博

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２００５１，跌７４１點或３﹒５７％，主板

成交６３４﹒２１億元。恒生中國企業指數報６８２７，跌２８９點或４﹒０７％。恒生科技指

數報４０４４，跌２１４點或５﹒０３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４９﹒８元，跌１６﹒６元或４﹒５３％，成交４３﹒３７億

元；美團收報１５６﹒１元，跌８﹒６元或５﹒２２％，成交３４﹒９７億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報９０﹒４５元，跌６﹒２５元或６﹒４６％，成交２２﹒７８億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ。



＊張智威：美股弱勢港股無運行，短期要試１９６００＊



受美股急劇回吐拖累，港股裂口低開後頹勢未改，上午跌幅一度擴大至超過７００點，信誠

證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》坦言，美股回落才是正常，日前因美國聯儲局為加息上

限「封頂」，暗示短期內傾向維持每次加息半厘，釋除市場憂慮，造就道指逾９００點升幅。但

其後市場意識到聯儲局收手乃因經濟數據不佳，故現時調頭向下才算合理。

張智威指美股弱勢，港股亦會「無運行」，因美國資金急需「班師回朝」以應付各類諸如當

地孖展等狀況，港股資金流萎縮會令港股轉弱。故他認為恒指短期內將再次失守２００００點，

下試保力加通道底１９６００。



＊中鐵建ＰＥ勝同行，中長線有望跑贏大市＊



市場憧憬內地刺激經濟，近期接連部署基建股，張智威指現時市場風險胃納大不如前，呼籲

投資者基本面先行，不宜再吼未有盈利如Ｂ仔股等股份。他指，想要逆市求勝，選股須符合國策

，市盈率低及息口高者更理想。他指基建股便符合上述三大要素，薦買中鐵建（０１１８６），

指其市盈率更勝同行，息率亦偏高，現價可吼入作中長線部署，上望５﹒５元水平，有望於本年

內跑贏大市。

張智威補充，基建股與水泥股同屬基建範疇，後者較受樓市興旺程度影響，如中央鼓勵樓市

發展才會更有利水泥股。但現時內地房地產市場債務泥足深陷，水泥股前景與房企息息相關下，

基建股相對較水泥股穩陣。（ｈｃ）

