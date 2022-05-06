【跌市買Ｄ乜】公用股房託股成跌市避風港，電能港鐵領展靠穩

《經濟通通訊社６日專訊》近期港股走勢欠佳，投資者應會傾向選擇防守性強股份，而傳統

公用股及房託股業務穩定，盈利表現及派息都有保證，都屬穩陣之選，加上早前已公布業績，陸

續會除淨派息，好息一族更應多加留意，其中電能實業（００００６）、港鐵（０００６６）及

領展（００８２３）在今日大跌市下股價仍能靠穩，應可看高一線。



＊瑞信：電能股息吸引目標價５９元，花旗：料煤氣不派紅股成常態＊



傳統公用股包括中電（００００２）、電能實業、中華煤氣（００００３）、港燈

（０２６３８）及港鐵等，不過中電和港燈已於３月除淨，完成派息。電能去年純利升０﹒１％

至６１﹒４億元，經調整純利升１０％。末期息派２﹒０４元，按年持平，全年派息略升至

２﹒８２元，息率約５﹒２厘，５月２３日除淨，６月７日派息。瑞信指，電能去年業績符合預

期，總股息增長０﹒４％，股息收益率達５﹒７％，具有吸引力，將目標價從５５元上調至５９

元，評級「跑贏大市」。

煤氣去年營業額５３５﹒６４億元，按年增長３０﹒８８％，惟股東應佔溢利按年下跌

１６﹒４８％至５０﹒１７億元，並因宣布取消派紅股而令股價急挫，但經大跌後令息率回報提

升。末期息每股派０﹒２３元，全年共派０﹒３５元，跟過去幾年一樣，將於６月８日除淨，６

月２２日派息，現價息率約４厘。不過，花旗指，考慮到煤氣未來經常性利潤增長下降，預計不

派發紅股將成為新常態，預測２０２２年３﹒９％的股息率，以公用事業公司來說並不吸引，重

申「沽售」評級，目標價由１０﹒８元降至８元。



＊里昂：港鐵受惠售樓收益入帳防疫限制放鬆，目標價４９元＊



港鐵近日可能受惠市民出行增加，以及東鐵線過海段快將通車，股價特別硬淨。集團去年業

績由虧轉盈，錄得總收入４７２﹒０２億元，按年升近１１％，賺９５﹒５２億元。末期息每股

派１﹒０２元，按年增長４％，全年派息１﹒２７元，現價息率約３厘，將於５月２７日除淨，

７月１９日派息。

里昂指，年初至今港鐵面對車站及商場租戶客流量下降和租金減免的挑戰，不過預期「日出

康城」第十期、「港島南岸」第一期及第二期的入帳將支撐今年基本利潤表現，且防疫限制放鬆

，港鐵的鐵路業務將迅速恢復正常，將目標價從５１元下調至４９元，維持「買入」評級。

領展去年每基金單位派多１２﹒７％ 花旗：為行業首選目標價８９﹒８元

本港疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，加上消費券推出，零售市道有望逐步恢復，領

展旗下商場主打大眾民生用品及餐飲、零售業務，成為主要受惠者。另領展近年把一些發展潛力

不大的商場出售，在本港及海外作出多番收購，以壯大資產規模。截至去年９月３０日止中期，

領展收益及物業收入淨額分別為５７﹒７８億元和４３﹒９１億元，按年增加１０﹒４％和

８﹒８％。可分派總額３３﹒３６億元，每基金單位中期分派１５９﹒５９仙，按年增加

１２﹒７％。在香港的零售物業組合出租率提高至９７﹒５％。現價預測股息率約４﹒６厘。

美銀證券重申領展「買入」評級，是該行最偏好的疫後重啟受惠者，因為其在餐飲業覆蓋度

最高，加上消費券計劃應能促進本地消費，不過由於租金減免和利息支出的增加，導致每單位可

分配收入預測下降，目標價由８０元下調至７９元。花旗認為，領展租戶銷售已從疫情中完全復

甦，加上收購的增長，預期２０２１至２４年的每單位分派的年複合增長率可達６％，為行業首

選，予「買入」評級，目標價由８４元上調至８９﹒８元。摩根士丹利則稱，香港放寬社交距離

措施，以及消費券發放，有利本地消費為主的領展，目標價７９元，評級「增持」。另昨日惠譽

確認領展的長期發行人違約評級為Ａ，展望穩定。



＊置富產業信託受疫情影響小，大和將目標價升至９﹒４元＊



另一房託股置富產業信託（００７７８）預期息率達６厘，比領展更高。集團目前持有１６

個私人屋苑商場組合，總面積達３００萬方呎，出租率約９６％，商場多走民生路線，需求較穩

定，受疫情影響較小。雖然集團上年度有３１﹒９億元虧損，但主要受物業重估減值３７億元影

響，而可供分派收入為９﹒７億元，僅輕微下跌２﹒４％。

大和指香港零售市場受疫情衝擊期間，置富一直能夠保持出租率在９５％以上，並取得

７４％以上的租戶保留率，相信香港零售業前景可進一步改善，維持置富２０２１年至２３年的

預測不變，目標價由７﹒９元提高到９﹒４元，給予「跑贏大市」評級。



＊大和：現時是買公用股時機，評級上調至增持＊



另外，大和早前發表報告指，現時是買公用股的時機，俄烏局勢對全球能源供應帶來衝擊，

能源價格有可能長期持續飆升，引發全球經濟停滯，不過港股經過近期調整後，估值更具吸引力

，一年預測市盈率為９﹒３倍，相信港股調整後將迎來長線投資機會，建議投資者要有耐性，其

中將港股中的公用股評級上調至「增持」。

電能半日升０﹒０９％報５３﹒９元，煤氣跌０﹒８１％報８﹒５３元，，港鐵升

０﹒１２％報４２﹒９５元，港燈跌０﹒３８％報７﹒７８元，中電跌０﹒７２％報７６﹒１元

。另領展半日無升跌報６７﹒１元，置富產業信託跌０﹒９９％報６﹒９８元。



文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

