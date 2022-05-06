【北水炒Ｄ乜】淨流入３４億人幣，買美團沽碧服

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開５０６點，報２０２８７點。最高跌４７３點報

２０３２０點，最低跌８１９點報１９９７３點。恒指收報２０００１點，跌７９１點或

３﹒８１％。

按額度計算，北水全日淨流入３４億元人民幣，增加５６６﹒４％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多

的依次是碧桂園服務（０６０９８）、快手（０１０２４）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１１７８﹒２６億元增加１７％。其中港股通成交２４０﹒１億元，佔總成交

２０﹒４％。

美團跌４﹒６８％報１５７元，北水淨買入８億元；李寧跌７﹒３３％報５５元，北水淨買

入４億元；中國海洋石油跌１﹒０９％報１０﹒９元，北水淨買入２﹒１億元。

碧桂園服務跌９﹒９４％報２８﹒５５元，北水淨賣出１﹒８億元；快手跌５﹒８７％報

６０﹒１元，北水淨賣出０﹒６億元；中國神華跌２％報２４﹒４５元，北水淨賣出０﹒４億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ８﹒０１

李寧 （０２３３１） ４﹒０１

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０９

安踏體育 （０２０２０） ２﹒０５

中國移動 （００９４１） １﹒７９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒７８

快手 （０１０２４） －０﹒５６

中國神華 （０１０８８） －０﹒４１

騰訊控股 （００７００） －０﹒２３

中芯國際 （００９８１） －０﹒１５

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