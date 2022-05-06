【北水炒Ｄ乜】淨流入３４億人幣，買美團沽碧服

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開５０６點，報２０２８７點。最高跌４７３點報
２０３２０點，最低跌８１９點報１９９７３點。恒指收報２０００１點，跌７９１點或
３﹒８１％。
按額度計算，北水全日淨流入３４億元人民幣，增加５６６﹒４％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多
的依次是碧桂園服務（０６０９８）、快手（０１０２４）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１１７８﹒２６億元增加１７％。其中港股通成交２４０﹒１億元，佔總成交
２０﹒４％。
美團跌４﹒６８％報１５７元，北水淨買入８億元；李寧跌７﹒３３％報５５元，北水淨買
入４億元；中國海洋石油跌１﹒０９％報１０﹒９元，北水淨買入２﹒１億元。
碧桂園服務跌９﹒９４％報２８﹒５５元，北水淨賣出１﹒８億元；快手跌５﹒８７％報
６０﹒１元，北水淨賣出０﹒６億元；中國神華跌２％報２４﹒４５元，北水淨賣出０﹒４億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ８﹒０１
李寧 （０２３３１） ４﹒０１
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０９
安踏體育 （０２０２０） ２﹒０５
中國移動 （００９４１） １﹒７９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒７８
快手 （０１０２４） －０﹒５６
中國神華 （０１０８８） －０﹒４１
騰訊控股 （００７００） －０﹒２３
中芯國際 （００９８１） －０﹒１５
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