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即市新聞

06/05/2022 15:45

《美元走勢－羅明立》英鎊或微彈，但之後仍有沽壓

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒５６　１３０﹒８１　１３０﹒２１
　　歐元╱美元　１﹒０５１６　１﹒０５５０　１﹒０５０９
　　英鎊╱美元　１﹒２３３６　１﹒２３８０　１﹒２３３３
　　美元╱瑞郎　０﹒９８５９　０﹒９８８４　０﹒９８４６
　　美元╱港元　７﹒８４９５　７﹒８４９７　７﹒８４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國聯儲局剛加息０﹒５％，市場當時解讀為政策力度不夠鷹，刺激美股大升
而美元回落。但金融市場變化太快，投資者又擔心起通脹上升的同時經濟增長放緩，可能會出現
滯脹，美股三大指數分別跌３－５％，上日升幅被抹去，美匯指數又逼近１０４水平。
　　同日，英國央行一如預期加息０﹒２５％，全體委員投票支持加息。行長貝利在新聞發布會
承認近期通脹遠高於目標水平，但貨幣政策必須平衡控通脹和保經濟，暗示不適宜激進加息。此
外，行長指當地實際收入正受到衝擊，但同時面對物價上升的問題，央行預期明年經濟會出現萎
縮。英鎊在議息結果公布後直接插水跌超過２００點。短線跌幅不少，或有輕微反彈，但估計之
後仍然有沽壓。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６７０　１﹒０５３０　１﹒０７２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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