《美元走勢－羅明立》英鎊或微彈，但之後仍有沽壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒５６ １３０﹒８１ １３０﹒２１

歐元╱美元 １﹒０５１６ １﹒０５５０ １﹒０５０９

英鎊╱美元 １﹒２３３６ １﹒２３８０ １﹒２３３３

美元╱瑞郎 ０﹒９８５９ ０﹒９８８４ ０﹒９８４６

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９７ ７﹒８４８５

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《美元走勢》美國聯儲局剛加息０﹒５％，市場當時解讀為政策力度不夠鷹，刺激美股大升

而美元回落。但金融市場變化太快，投資者又擔心起通脹上升的同時經濟增長放緩，可能會出現

滯脹，美股三大指數分別跌３－５％，上日升幅被抹去，美匯指數又逼近１０４水平。

同日，英國央行一如預期加息０﹒２５％，全體委員投票支持加息。行長貝利在新聞發布會

承認近期通脹遠高於目標水平，但貨幣政策必須平衡控通脹和保經濟，暗示不適宜激進加息。此

外，行長指當地實際收入正受到衝擊，但同時面對物價上升的問題，央行預期明年經濟會出現萎

縮。英鎊在議息結果公布後直接插水跌超過２００點。短線跌幅不少，或有輕微反彈，但估計之

後仍然有沽壓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６７０ １﹒０５３０ １﹒０７２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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