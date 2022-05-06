【夜期時段】即月期指最新報１９８７１點，升１點，低水１３１點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８６５點，跌５點，低水１３７

點，最新報１９８７１點，升１點，低水１３１點，合約成交８１１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７９０點，升１點，低水２０點，最新報６７９５點，升

６點，低水１５點，合約成交５５２張。

