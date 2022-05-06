  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９８７１點，升１點，低水１３１點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８６５點，跌５點，低水１３７
點，最新報１９８７１點，升１點，低水１３１點，合約成交８１１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７９０點，升１點，低水２０點，最新報６７９５點，升
６點，低水１５點，合約成交５５２張。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/05/2022
《嚟緊炒D乜》百威亞太業務分散　有望搶先捉緊復甦增長潛力
中國故事06/05/2022
《神州經脈》中央堅持動態清零　滬指險守三千關　人幣兩日瀉千點
中國故事06/05/2022
《京城近觀》核酸和彈窗（多圖）
財經熱話06/05/2022
【跌市買D乜】公用股房託股成跌市避風港　電能港鐵領展靠穩
FOCUS06/05/2022
【FOCUS】「誠實豆沙包」挫英鎊　歐央行同騎虎難下
財經熱話06/05/2022
【英國加息】鄭廣復：英鎊短期仍有沽壓　咩位有支持？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金