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06/05/2022 16:59

【特首選舉】唐英年冀李家超組成強而有力團隊，譚惠珠稱政綱務實

　　《經濟通通訊社６日專訊》特首選舉唯一候選人李家超今日下午於灣仔會議展覽中心舉行名
為「我和我們同開新篇」的見面會。全國政協常委唐英年估計李家超會高票當選，又讚揚李家超
在過去幾周的競選活動，願意落區聽取社會各界的意見，了解他們的困難和憂慮。
　　唐英年又期望李家超能組成一個強而有力的管治團隊，在經濟、社會、民生各方面都做得更
好，在動態清零的前提下，首要做到以切實可行的客觀條件與內地通關，更要讓工商、金融界在
極之困難的環境下繼續經營下去。他又欣喜李家超願將香港成為中外文化中心的優勢發展下去，
令文化作為產業。
　
＊陳家強讚揚李家超為人真誠，譚惠珠稱政綱務實＊

　　財經事務及庫務局前局長陳家強表示，讚揚李家超為人真誠，今次提出的政綱訊息正面，期
望新一屆政府在金融和民生等方面有變革。被問及李家超與林鄭月娥的分別，陳家強指他不作比
較。
　　基本法委員會副主任譚惠珠表示，現時最重要的是香港要走出「議而不決、決而不行」的年
代，香港已經付出了很多代價，認為李家超的政綱很務實，若得到大家支持，一定可以進入一個
「議而決」的年代。（ｂｉ）
　

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