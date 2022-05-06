《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，理想汽車公布業績

《經濟通通訊社６日專訊》英倫銀行委員發表講話，及理想汽車公布業績，料為下周二

（１０日）市場焦點。



＊紐約聯儲總裁發表演講＊



各國重要經濟活動方面，本港時間下周二晚７：４０ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯

於全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）和德國央行聯合主辦的國際經濟研討會發表主旨演講。

８：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克介紹並主持亞特蘭大聯儲金融市場會議的討

論。９：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員桑德斯就英國央行政策前景發表講

話。

數據方面，下周一中國公布４月出口，年率升幅料由１４﹒７％收窄至２﹒７％；４月進口

，年率跌幅料由０﹒１％擴大至３％；４月貨幣供應Ｍ１年率升幅料由４﹒７％擴大至５％；４

月貨幣供應Ｍ２年率升幅料由９﹒７％擴大至９﹒９％；４月貿易收支料由４７４億美元升至

５０６億美元。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率升幅料由２﹒５％收窄

至２﹒３％；３月批發貿易月率升幅料由１﹒７％擴大至１﹒８％。下周二本港時間

９：３０ａｍ，澳洲公布４月ＮＡＢ 企業信心指數。

在本港，下周二公布業績的公司有：理想汽車（０２０１５）等。（ｗａ）

