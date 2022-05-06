【企業盈喜】中國生物科技服務料首季溢利淨額增逾１７﹒６９倍

《經濟通通訊社６日專訊》中國生物科技服務（０８０３７）發盈喜，預期今年第一季度將
錄得溢利淨額不少於３４００萬元，而於２０２１年同期則約為１８１﹒９萬元，相當於溢利淨
額按年增加超過１７﹒６９倍。
董事會認為，今年首季溢利淨額錄得有關增長主要由於新冠肺炎第五波疫情嚴重，導致於期
內對快速抗原檢測試劑盒以及新冠肺炎檢測服務之龐大需求所致。（ｓｌ）
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