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即市新聞

06/05/2022 17:39

港交所首席營運總監戴志堅月底退休，姚嘉仁莊博禮任聯席營運總監

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，戴志堅將於本月３１日退休，並將
退任香港交易所集團的所有職位；職位包括港交所首席營運總監，以及聯交所及期交所的行政總
裁。
　　港交所表示，姚嘉仁及莊博禮（Ｊｏｈｎ　Ｌｅｏ　Ｂｕｃｋｌｅｙ）將獲委任為港交所的
聯席營運總監，並分別繼續擔任港交所市場聯席主管以及交易營運及企業轉型主管的職能。姚嘉
仁亦將接替戴志堅出任聯交所及期交所的行政總裁。上述委任已獲證監會根據《證券及期貨條例
》第７０及第２６條書面核准，並將於今年６月１日起生效。
　　港交所行政總裁歐冠昇表示，過去二十多年，戴志堅一直是香港交易所領導團隊的重要一員
。他在任內發揮了關鍵作用，領導了一系列改革計劃，推動市場和基礎設施不斷升級，確保了港
交所的長期可持續發展和韌性。
　　歐冠昇續指，很高興宣布姚嘉仁和莊博禮共同擔任港交所聯席營運總監。他們都是非常能幹
、經驗豐富的管理人才，對港交所的產品、市場和基礎設施有著深刻的認識。期待能與他們和其
他領導團隊成員緊密合作，共同實現港交所建設面向未來的領先市場的願景。（ｂｎ）

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