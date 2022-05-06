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06/05/2022 16:51

中石油：首季進口天然氣虧損控制得宜，成品油價料呈上升態勢

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）財務總監柴守平
在首季業績發布會上表示，期內集團對進口天然氣虧損控制得很好，未來仍將加大對相關虧損控
制力度，受疫情及俄烏局勢影響，國際油價持續高企，天然氣價格亦於高位運行，公司制定了措
施以滿足市場需求及營銷策略，包括開拓終端用戶、建立天然氣供銷協商體系、加大網上銷售，
以市場化方法減少進口氣虧損。他又預料，今年全年天然油價格會較去年有所上升。　
　　財務部門的管理層補充指，由於進口天然氣與９－１０個月前的油價掛勾，預計第二、三季
進口氣價格會高於第一季，全年進口成本料按年大幅增長，具體增速取決於未來幾個月的油價。
首季成品油在全國範圍內的表觀消費量較去年同期略有增長，其中，柴油增速較快，而煤油受疫
情影響價格大幅下降，全年中國經濟增長將保持在一個合理區間，因此預計全年成品油價仍按年
呈現增長態勢。
　
＊與俄交易結算時略受制裁影響，但整體交易正常＊
　
　　柴守平提到，現時集團與俄羅斯的業務是根據此前簽訂的合約，整個業務營運正常，進行油
氣相關交易結算時主要使用美元和歐元，目前因為有個別國家對俄羅斯實施制裁，導致結算時稍
有影響，但他強調整體交易正常，集團暫時沒有從俄羅斯打折進口石油及天然氣的計劃和安排。
　　副總經理任立新表示，首季受高油價影響，化工原料成本高企並料將延續至第二季，減低化
工業務的利率空間，加上受國疫情防控措施影響，消費下跌，化工市場競爭加劇，未來會調整化
工業務的產品組合。他又指，目前成品油庫存水平正處於年初以來較高水平，會根據市場情況加
大營銷力度，並進一步優化煉化節奏。現時原油產銷平衡，隨著近期疫情好轉，庫存也見下跌趨
勢，料未來原油產業鏈會更為平順。（ａｃ）
　

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