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即市新聞

06/05/2022 18:06

信置（８３）透過合營企業以４０億元收購新加坡物業

　　《經濟通通訊社６日專訊》信和置業（０００８３）和尖沙咀置業（００２４７）發聯合公
告，指ＰＲＥ　１７已根據銷售委員會與ＰＲＥ　１７訂立的認沽及認購期權協議行使認購期權
，今日以購買價７億新加坡元（相當於約３９﹒９７億港元）向擁有人收購位於新加坡的物業。
　　ＰＲＥ　１７由合營企業（由信和置業的全資附屬公司－惠強與ＦＥ　Ｃｉｖｉｌ　
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ按５０：５０的基準組成）及ＰＲＥ　１６（彼乃獨立於信和置業及尖
沙咀置業的第三方Ｐｅｒｅｎｎｉａｌ　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｐｔｅ﹒　Ｌｔｄ﹒的全資附屬公司）分別擁有５０％及５０％股權，以參
與收購該物業及承接發展項目。惠強以擁有合營企業的５０％股權實益擁有ＰＲＥ　１７的
２５％股權，從而實益擁有該物業及發展項目的２５％權益。
　　據介紹，發展項目涉及通過建造新建築物以及保育及活化現有建築物，將該物業重新開發為
一個新的綜合發展項目，將包括住宅、寫字樓、零售及新加坡當局批准的其他部分，此發展項目
的預計總樓面面積以獲新加坡當局批准的詳細重新發展計劃為準。
　　由於黃氏家族為尖沙咀置業及信和置業的控股股東，而ＦＥ　Ｃｉｖｉｌ　
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ由黃氏家族擁有及控制，因此為黃氏家族的聯繫人，並為尖沙咀置業及
信和置業的關連人士。
　　集團認為，惠強透過ＰＲＥ　１７參與收購該物業及承接發展項目而參與及承擔合營企業與
集團的發展策略一致，並為集團與其他業務合作夥伴共同開展主要業務活動的延續。（ａｃ）

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