信置（８３）透過合營企業以４０億元收購新加坡物業

《經濟通通訊社６日專訊》信和置業（０００８３）和尖沙咀置業（００２４７）發聯合公

告，指ＰＲＥ １７已根據銷售委員會與ＰＲＥ １７訂立的認沽及認購期權協議行使認購期權

，今日以購買價７億新加坡元（相當於約３９﹒９７億港元）向擁有人收購位於新加坡的物業。

ＰＲＥ １７由合營企業（由信和置業的全資附屬公司－惠強與ＦＥ Ｃｉｖｉｌ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ按５０：５０的基準組成）及ＰＲＥ １６（彼乃獨立於信和置業及尖

沙咀置業的第三方Ｐｅｒｅｎｎｉａｌ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒的全資附屬公司）分別擁有５０％及５０％股權，以參

與收購該物業及承接發展項目。惠強以擁有合營企業的５０％股權實益擁有ＰＲＥ １７的

２５％股權，從而實益擁有該物業及發展項目的２５％權益。

據介紹，發展項目涉及通過建造新建築物以及保育及活化現有建築物，將該物業重新開發為

一個新的綜合發展項目，將包括住宅、寫字樓、零售及新加坡當局批准的其他部分，此發展項目

的預計總樓面面積以獲新加坡當局批准的詳細重新發展計劃為準。

由於黃氏家族為尖沙咀置業及信和置業的控股股東，而ＦＥ Ｃｉｖｉｌ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ由黃氏家族擁有及控制，因此為黃氏家族的聯繫人，並為尖沙咀置業及

信和置業的關連人士。

集團認為，惠強透過ＰＲＥ １７參與收購該物業及承接發展項目而參與及承擔合營企業與

集團的發展策略一致，並為集團與其他業務合作夥伴共同開展主要業務活動的延續。（ａｃ）

