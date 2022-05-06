【雷鼎鳴專訪】７月通關在望？新加坡防疫政策值得參考

《經濟通通訊社記者張可怡６日報道》政府近日調整入境防控措施，包括取消非香港居民入

境限制，外界關注香港和內地能否在７月通關。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎

鳴，接受《經濟通通訊社》專訪時就指，通關時間表取決於香港和內地的疫情發展，「本來７月

１日亦是好日子，政治上很有象徵意義，現時距離７月仍有兩個多月，有機會能夠控制疫情，不

能排除通關的可能性。」



＊香港須通爭取通關保金融中心地位＊



雷鼎鳴表示，內地一直都想與香港通關，有傳早於今年１月８日，中央已批准香港與內地通

關，但當時香港又爆發新一波疫情，令兩地遲遲未能通關。他認為香港處於一個困難的境地，「

如果香港與內地通不了關，香港金融中心的價值亦會下降，因為外國人來香港並非貪圖香港自身

的價值，而是中港在經濟上有密切的關係，同樣地，如果香港和海外通不了關，香港對於內地的

價值亦會下降，因為香港要提供海外關係、國際金融中心和國際商業中心服務。」他坦言，香港

須同時爭取與內地及海外通關，才能保住金融中心的地位。



＊熔斷機制無助防疫應重新審視＊



為控制疫情，港府實施入境及航班熔斷機制，現時同機５名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛

５天。雷鼎鳴直斥有關措施相當無謂，「你只要稍了解航空公司的運作就知道，機上的乘客是來

自世界各地的，以卡塔爾抵港航班為例，機上的絕對不是當地人，而是香港人從世界各地去卡塔

爾乘坐該航班赴港，如果有人中招，懲罰卡塔爾航空公司有什麼用？」他認為航班熔斷機制無助

於抗疫，又批評隔離政策令人才流失。

政府從５月１日開始允許非香港居民從海外入境，而這些入境的民眾，需符合所有入境檢測

及檢疫要求，包含預定指定隔離酒店７晚、接種完整疫苗、核酸檢測陰性證明等。「以前要隔離

１４日，甚至２１日，既然檢測４至５日有結果，為何要那麼長時間？新加坡正利用機會搶香港

生意，隔離太久真的會影響香港國際金融中心地位，令人才流失。」雷鼎鳴說。



＊新加坡防疫政策值得借鑑＊



雷鼎鳴認為新加坡的防疫政策值得參考，雖然該國認同「與病毒共存」，但絕非「躺平」。

「新加坡有很多抗疫政策做得不錯，起碼能看見成果，當地死亡率遠遠低於香港。」他表示港府

積極動態清零，效果竟然比新加坡「與病毒共存」差，應審視過程中出了什麼問題，「新加坡出

入境基本上沒有限制，為何死亡率那麼低？值得港府認真思考。」

