【新冠肺炎】社署向１２９間院舍發警告，指未有每日呈報快測

《經濟通通訊社６日專訊》社署表示，截至上月１９日，全港約１１００間安老及殘疾人士

院舍中，有１２９間未有遵守實務守則新規定，每日定時向衞生當局呈報快速檢測陽性個案；署

方已經向相關院舍發出警告信。當局強調，雖然近日整體疫情緩和，但院舍仍不時出現新感染個

案，加上院友完成接種的比率偏低，形容院舍仍然處於容易再次爆發反彈的高危狀態，指上月

２９日至前日，衞生署已向院友發出７張隔離令及９９張檢疫令。

發言人指，署方上月１日及８日，先後兩度去信全港院舍，要求院舍必須每日透過衞生防護

中心提供的表格，呈報過去一日的快速檢測陽性個案，以及新增確診個案的最新資料，以便衞生

當局盡快安排有需要的院友及員工，接受隔離及跟進。署方表示，信中清楚說明，即使院舍無新

增個案，都要完成及提交呈報表格，以免有院舍因漏報而造成防疫缺口，阻延隔離安排，導致嚴

重後果。

發言人又表示，有關要求已載列在院舍實務守則的修訂中，署方上月亦曾多次致電每間院舍

或營辨機構，提醒他們如果有困難，可以向社署求助。而新規定生效後，社署已提供一個多星期

寬限期，並多次主動聯絡未能及時遵守要求的院舍，提醒負責人及時呈報資料，並強烈要求院舍

配合。（ｈｙ）

