  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2022 10:11

【新冠肺炎】社署向１２９間院舍發警告，指未有每日呈報快測

　　《經濟通通訊社６日專訊》社署表示，截至上月１９日，全港約１１００間安老及殘疾人士
院舍中，有１２９間未有遵守實務守則新規定，每日定時向衞生當局呈報快速檢測陽性個案；署
方已經向相關院舍發出警告信。當局強調，雖然近日整體疫情緩和，但院舍仍不時出現新感染個
案，加上院友完成接種的比率偏低，形容院舍仍然處於容易再次爆發反彈的高危狀態，指上月
２９日至前日，衞生署已向院友發出７張隔離令及９９張檢疫令。
　　發言人指，署方上月１日及８日，先後兩度去信全港院舍，要求院舍必須每日透過衞生防護
中心提供的表格，呈報過去一日的快速檢測陽性個案，以及新增確診個案的最新資料，以便衞生
當局盡快安排有需要的院友及員工，接受隔離及跟進。署方表示，信中清楚說明，即使院舍無新
增個案，都要完成及提交呈報表格，以免有院舍因漏報而造成防疫缺口，阻延隔離安排，導致嚴
重後果。
　　發言人又表示，有關要求已載列在院舍實務守則的修訂中，署方上月亦曾多次致電每間院舍
或營辨機構，提醒他們如果有困難，可以向社署求助。而新規定生效後，社署已提供一個多星期
寬限期，並多次主動聯絡未能及時遵守要求的院舍，提醒負責人及時呈報資料，並強烈要求院舍
配合。（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪06/05/2022
【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）
大行報告06/05/2022
【大行炒D乜】四行維持百威亞太評級　匯證大削嗶哩嗶哩目標價
開市Good Morning06/05/2022
溫鋼城仍首選低估值、高股息股　惟總持倉宜少於一半
財經熱話06/05/2022
【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫
中國故事05/05/2022
《神州經脈》財新服務業PMI大走樣　更多中概入美臨時摘牌名單
財經熱話05/05/2022
百威季績強勁高盛唱好　股價曾飆逾一成　啤酒股首選？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金