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即市新聞

06/05/2022 16:47

《小傳日記》魚缸大跌唯獨佢逍遙，原來都係多得阿爺關照！

　　《小傳日記》話說早一日花旗魚缸先啱啱慶祝完鮑公無預期咁鷹嘅預告，點知開心完一日就
散水，睇清放鴿背後原來埋下經濟唔明朗嘅前景，所以噚日又再倒跌，道指升唔夠一千點又嘔凸
哂，所以而家花旗股真係無以前咁好炒！
　　返嚟香港呢邊都一擔擔，升唔一齊升，跌就一齊跌，今朝裂口低開之後止唔到血，上晝就已
經跌多過８００點，仲穿埋兩萬點，今朝科指仲全板一齊跌！不過今日大跌市都有奇葩，聯想
（００９９２）今日就升多過兩巴仙，收報７﹒８４銀。
　　原來今朝《彭博》報道，阿爺已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等等
用緊嘅電腦設備，全部都要轉用國產貨！目前中央政府層面涉及更換嘅電腦設備數量至少有
５０００萬部，全部替換工作預計喺兩年內完成。據報今次換機行動主要係因為「網絡安全隱患
」，同時都要展現對國產軟硬件嘅信心，點名聯想、華為同浪潮，更加指軟件方面嘅金山軟件
（０３８８８）同中標軟件能夠同微軟、Ａｄｏｂｅ等公司一較高下咁話。不過據知情人士話，
政府嘅最新要求可能只係涵蓋個人電腦品牌同軟件，唔包括處理器等難以更換嘅組件。
　　一來係為避免「網絡安全隱患」，二來都可以視為刺激經濟嘅一部分，今次就輪到電腦設備
佬，今次阿爺都係明益，要賣出去首先自己都要支持先，有國家政府支持之後要向其他國家或者
公司ｓｅｌｌ出去都容易啲啦，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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