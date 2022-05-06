《小傳日記》魚缸大跌唯獨佢逍遙，原來都係多得阿爺關照！

《小傳日記》話說早一日花旗魚缸先啱啱慶祝完鮑公無預期咁鷹嘅預告，點知開心完一日就

散水，睇清放鴿背後原來埋下經濟唔明朗嘅前景，所以噚日又再倒跌，道指升唔夠一千點又嘔凸

哂，所以而家花旗股真係無以前咁好炒！

返嚟香港呢邊都一擔擔，升唔一齊升，跌就一齊跌，今朝裂口低開之後止唔到血，上晝就已

經跌多過８００點，仲穿埋兩萬點，今朝科指仲全板一齊跌！不過今日大跌市都有奇葩，聯想

（００９９２）今日就升多過兩巴仙，收報７﹒８４銀。

原來今朝《彭博》報道，阿爺已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等等

用緊嘅電腦設備，全部都要轉用國產貨！目前中央政府層面涉及更換嘅電腦設備數量至少有

５０００萬部，全部替換工作預計喺兩年內完成。據報今次換機行動主要係因為「網絡安全隱患

」，同時都要展現對國產軟硬件嘅信心，點名聯想、華為同浪潮，更加指軟件方面嘅金山軟件

（０３８８８）同中標軟件能夠同微軟、Ａｄｏｂｅ等公司一較高下咁話。不過據知情人士話，

政府嘅最新要求可能只係涵蓋個人電腦品牌同軟件，唔包括處理器等難以更換嘅組件。

一來係為避免「網絡安全隱患」，二來都可以視為刺激經濟嘅一部分，今次就輪到電腦設備

佬，今次阿爺都係明益，要賣出去首先自己都要支持先，有國家政府支持之後要向其他國家或者

公司ｓｅｌｌ出去都容易啲啦，請請！



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