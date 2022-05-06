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06/05/2022 18:48

【綠色債券】政府：綠債獲４９﹒３萬人認購，認購額３２８﹒８億

　　《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人表示，根據從配售機構所得的初步資料，綠色零售債
券認購金額約３２８﹒８億元，認購人數約４９﹒３萬，綠色零售債券的認購金額是目標發行額
的２﹒２倍。　
　　發言人表示，由於綠色零售債券獲市民踴躍支持，預計最終發行額將提高至上限２００億元
。計劃於５月１６日公布配發結果。（ｂｉ）

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