【綠色債券】政府：綠債獲４９﹒３萬人認購，認購額３２８﹒８億

《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人表示，根據從配售機構所得的初步資料，綠色零售債

券認購金額約３２８﹒８億元，認購人數約４９﹒３萬，綠色零售債券的認購金額是目標發行額

的２﹒２倍。

發言人表示，由於綠色零售債券獲市民踴躍支持，預計最終發行額將提高至上限２００億元

。計劃於５月１６日公布配發結果。（ｂｉ）

