  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2022 19:21

【綠色債券】匯豐：逾兩成認購客戶從未曾購入政府發行的零售債券

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯豐發言人表示，最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其
吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與。認購客戶當中，超過２０％從未曾購入港府發行
的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。
（ｂｉ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享　憶述幼時立志做警察
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會千人出席　唐英年、譚惠珠等現身會場
財經熱話06/05/2022
《嚟緊炒D乜》百威亞太業務分散　有望搶先捉緊復甦增長潛力
中國故事06/05/2022
《神州經脈》中央堅持動態清零　滬指險守三千關　人幣兩日瀉千點
中國故事06/05/2022
《京城近觀》核酸和彈窗（多圖）
財經熱話06/05/2022
【跌市買D乜】公用股房託股成跌市避風港　電能港鐵領展靠穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金