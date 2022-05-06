【綠色債券】匯豐：逾兩成認購客戶從未曾購入政府發行的零售債券

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐發言人表示，最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其

吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與。認購客戶當中，超過２０％從未曾購入港府發行

的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。

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