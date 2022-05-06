《真知灼見－溫灼培》英國加息但為何英鎊續跌？

《真知灼見》英倫銀行如預期於昨晚（５日）議息會宣布加息２５個基點，把其官方息率推

上１厘水平。１厘息率或許不高，但已是英國自２００９年，即近１３年來最高息率水平。對於

經濟前景預期，英倫銀行料第二季經濟將出現停滯不前，主要受到減少了疫情檢測，削弱了就業

情況所致。而隨４月１日加煤氣費的因素慢慢浮現，該行估計到第四季，經濟甚至會出現收縮

１％。不過，面對３０年高的７％通脹率，料英倫銀行加息周期尚未完結，但料加息次數會減慢

，加幅會減少。受上述因素影響，英鎊昨晚急挫，今早（６日）於亞洲市場報１﹒２３６１美元

，或９﹒７０港元。



筆者上周早已警告大家，自英國加息至０﹒７５％後，英國３月零售銷售已是無以為繼，按

月急挫１﹒４％。而隨著英國４月１日大幅加５４％煤氣費，可想像到４月當地零售銷售公布時

只會更差。但與此同時，正因為大幅加了煤氣費料英國的通脹卻會因而攀至８％或更高。換言之

，在經濟轉差環境下英國可能依然要加息，這樣英國經濟或英鎊匯價又何來前景？按利率期貨市

場價格顯示，現市場估英倫銀行６月有進一步加息２５基點可能，機率達九成。而到年底，息率

有機會攀至２厘水平。反觀英鎊匯價，從圖表上，提防英鎊有機會進一步考驗１﹒２０美元水平

，即約９﹒４０港元。



最後想提提大家，英美的經濟結構是近似。當英國加息至０﹒７５％，當地經濟已無以為繼

，同一情況會否於美國發生，這是我們往後要留意的焦點所在。尤其現在美國息率已攀至

０﹒７５％水平，且聯儲局警告於６月及７月議息會有機會分別加息半厘。料這會大大提升美國

經濟轉弱風險。所以昨晚美股跌亦非無因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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