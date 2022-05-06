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06/05/2022 09:41

《真知灼見－溫灼培》英國加息但為何英鎊續跌？

　　《真知灼見》英倫銀行如預期於昨晚（５日）議息會宣布加息２５個基點，把其官方息率推
上１厘水平。１厘息率或許不高，但已是英國自２００９年，即近１３年來最高息率水平。對於
經濟前景預期，英倫銀行料第二季經濟將出現停滯不前，主要受到減少了疫情檢測，削弱了就業
情況所致。而隨４月１日加煤氣費的因素慢慢浮現，該行估計到第四季，經濟甚至會出現收縮
１％。不過，面對３０年高的７％通脹率，料英倫銀行加息周期尚未完結，但料加息次數會減慢
，加幅會減少。受上述因素影響，英鎊昨晚急挫，今早（６日）於亞洲市場報１﹒２３６１美元
，或９﹒７０港元。
　
　　筆者上周早已警告大家，自英國加息至０﹒７５％後，英國３月零售銷售已是無以為繼，按
月急挫１﹒４％。而隨著英國４月１日大幅加５４％煤氣費，可想像到４月當地零售銷售公布時
只會更差。但與此同時，正因為大幅加了煤氣費料英國的通脹卻會因而攀至８％或更高。換言之
，在經濟轉差環境下英國可能依然要加息，這樣英國經濟或英鎊匯價又何來前景？按利率期貨市
場價格顯示，現市場估英倫銀行６月有進一步加息２５基點可能，機率達九成。而到年底，息率
有機會攀至２厘水平。反觀英鎊匯價，從圖表上，提防英鎊有機會進一步考驗１﹒２０美元水平
，即約９﹒４０港元。
　
　　最後想提提大家，英美的經濟結構是近似。當英國加息至０﹒７５％，當地經濟已無以為繼
，同一情況會否於美國發生，這是我們往後要留意的焦點所在。尤其現在美國息率已攀至
０﹒７５％水平，且聯儲局警告於６月及７月議息會有機會分別加息半厘。料這會大大提升美國
經濟轉弱風險。所以昨晚美股跌亦非無因。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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