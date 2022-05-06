《品中資－羅國森》新舊經濟股都可以買了？！

《品中資》上日的品評提到，肆虐兩年多的新冠肺炎疫情，嚴重打擊內地的經濟活動。最近

連上海和北京等大城市也爆發疫情，更加深經濟下行的壓力。

本來，內地的經濟結構已經逐步從固定資產投資過渡至內部消費，但疫情打擊了居民的消費

意欲，想靠刺激內需推動經濟的如意算盤，今次未必打得響。因此，中央政府想再一次以基建來

帶動經濟發展。



＊基建股的「第三春」＊



消息傳出之後，在港上市的基建股普遍造好。我形容，這次可能是基建股的「第三春」（第

一春是２００７年大牛市時，第二春則是２０１４年國家主席習近平提出「一帶一路」的構思之

後）。

個別大型基建股，股價已經大落後，絕對有機會借此消息重拾升軌。但我認為，即使如此，

也不宜以「大水漫灌」的方式投資基建股，最好是針對特定的受惠環節去選股。

本來，今次想跟大家挑選和品評這些基建股的，但五一長假前，內地又傳出一些關於房地產

、供應鏈，以及平台經濟的利好消息，所以，今日我想繼續從宏觀層面，品評一下當前的投資環

境，下次再跟大家品評個股。

兩年前這個時候，以平台經濟為主的一眾科技股，經歷了一次「野蠻式」上升。但去年初起

，內地收緊對平台經濟的監管，這些股份就開始「冇運行」。用廣東話說，三日唔埋兩日，就有

這些股份被指壟斷，又或資本無序擴張而被約談，甚至被罰款的消息，股價想好都難。



＊科技股已大幅調整＊



即使是龍頭的科技股（龍頭才有壟斷之嫌？），股價也難逃大瀉，更何況是仍未賺錢的二線

科技股？她們的股價，很多都已經從２０２１年初的高位，大跌五成或以上，有些更跌了八、九

成。

但轉機出現了，那就是新一波的疫情。由於要採取動態清零的防疫政策；因此，每當有個別

地區出現個案，內地政府都會採取嚴格的封控措施，即所謂的封城，但要封城，也必須確保市民

的日常食品和必須品的供應。

想不到的是，內地居民就是透過先進的科技，便可以足不出戶，在這些平台訂購到日常所需

，大大減輕了政府的負擔。

據報道，包括美團（０３６９０）、京東（０９６１８）在內的幾大電商平台，在上海和北

京的疫情期間，竭盡所能調動騎手的運力，供應當地居民的日常所需，在緩解疫情的工作上作出

不少貢獻。

就在五一假期前便傳出，由習近平主持的中央政治局會議提到，要促進平台經濟健康發展，

完成平台經濟專項整改，常態化監管，出台支持平台經濟規範發展的具體措施。

市場的解讀是，監管和規範平台經濟發展是必須的，但這些措施要盡快完成。與此同時，又

要推出一些可以加快平台經濟發展的措施。即是說，當監管的框架建立之後，就要再扶持這些企

業健康發展，令她們在國民經濟中扮演重要角色。

消息傳出之後，假期前的港股便來了一次「報復式」反彈，尤以被打壓多時的科技股為甚，

升幅動輒都逾一成，彷彿回到了２０２０年，或２０２１年初的光輝歲月。

不過，就只是報復了一天，當假期回來之後，這些科技股都只能在窄幅上落。從好處看，這

些股份沒有回落，但從壞處想，她們的升勢不能持續，這到底是虛火，還是真的轉勢了？



＊「兩條腿走路」最管用＊



當我將基建股和平台股這兩宗事情放在一起去思考時，就深深感受到，中央政府現在是想用

「兩條腿」走路呢！即是傳統的方法也要靠，新時代的方法更不能捨棄，這樣才能挽救正在下行

的經濟。將之代入股票投資，我也肯定了，新舊經濟股都露出曙光了。

問題是這一刻就可以買，還是再等一下？是買最大型的科技股，還是二線的科技股？

我的看法是，整體中資股應該已經見底了，但短期內未必會大升，更不可以像２０２０年那

般的升勢，但個別股份應該可以收集，準確來說是趁每次回落去收集，而我會以大型科技股為主

，尤其是已有盈利者。

本欄的讀者應該知道，我的優先對象肯定是騰訊（００７００）的。京東會是我的第二選擇

，尤其當京東宣布派發特別股息。以０﹒６３美元計，息率接近兩厘，比騰訊還要高呢！這也是

第二隻大型科技股有息派呢！

至於其他的選股，下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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