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即市新聞

06/05/2022 08:15

《樓市點評－汪敦敬》官民共同定建屋目標，發展商轉型薄利多銷

　　《樓市點評》政府應該改善和考慮，然後和發展商一起定下建屋目標。當目標清晰，發展商
見到政府效率和建屋的決心之下，我認為官民若能共識將供應增加一倍。
　
　　香港有沒有地產霸權？恕我坦白，當然有！
　
　　但發展商是否一定是洪水猛獸？不是，在乎政府是否能施政正確及有為。
　
　　房屋政策本應官民互動！合之有利！
　
　　事實上發展商在建設香港有貢獻，香港房屋質素十分好，商場配套水平是一流的！
　
　　政府必須重掌房產主動權，而發展商應效忠此主動權，大家也知道，回歸後政府逐漸失去了
主動權，由取消八萬五、政府退出房地產市場、勾地政策、反造地的民情、低效率行政，香港政
府失去了主動權！
　
　　但是時代局勢繼續改變，當下新一屆政府和發展商應獲取一些共同的共識！訂一個應將私樓
供應在長期增加不少於５０％，不多於１００％的目標，是薄利多銷的共識！發展商會肯嗎？我
們先要明白之前並沒有取共識的條件，但在新一屆政府即將開始的現在，發展商是有需要與政府
取更多共識。
　
　　香港未來勢將走向內地「共同富裕」的大局，發展商長遠如何延續財富到下兩代及三代？由
現在的「厚切」獲利走向薄利多銷是一個正確途徑！所謂薄利多銷即是用量產盈利取代價格盈利

　
　　汽車正正是量產盈利的最佳例子，但要做到量產必須要有高效率和原材料供應不絕去配合，
所以要增加土地供應政府提高自己效率和有責任更大量開拓土地！
　
　　供應能補充持續不絕，發展商不單沒有吃虧，「可令更多人置業」亦合乎國家的長遠方向，
我認為不少發展商也樂意轉型，但現在並沒有條件這樣做，因為政府的效率太慢根本配合不到能
量產，「接受少部份人的反對」永遠造不到地令大部份人失望！
　
　　供應配合不到，發展商亦只能走回舊的盈利方式待價而沽！
　
　　政府應該改善和考慮，然後和發展商一起定下建屋目標。當目標清晰，發展商見到政府效率
和建屋的決心之下，我認為官民若能共識將供應增加一倍，市場上是能夠承受得起，將以良性反
應為主。樓價會因為供應增加而下跌？看官需要知道，薄利多銷只會是令發展商如Ｔｅｓｌａ一
樣在量產下賺少一點，不可能令發展商蝕本去興建房屋，只要一有蝕本危機，政府土地就會流標
，供應鏈會即時停止。
　
　　要樓價再低於現在成本線？除非政府肯平賣土地，那麼政府支出、消費券、資助房屋的資金
從何來？
　
　　官民有了薄利多銷的共識可製造一重要的誘因，就是令發展商將現在可以運用的單位係兩三
年內會提早推出。「令最多供應在手的發展商將供應提早推出，才是增加短期供應的上策」！《
祥益地產總裁　汪敦敬》
　
（文章原題為「短期解決土地房屋問題建議（四）」）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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