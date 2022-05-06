《青工俠說－廖錦興》線上教學模式大趨勢

《青工俠說》２０２１年的監管風暴可謂中國近十年在經濟上的一個分水嶺，改革開放以來

中國以加工貿易為主軸，制定一系列推動經濟的政策，善用勞動力和土地資源大量招商引資，短

短３０年成為世界工廠，除引進外資企業管理模式、全球資金投資，還在產業多元化做得有聲有

色。在無限商機的前提下好幾個重點新興產業（如科網、教育、娛樂媒體、金融、互聯網絡直播

等）都吸引大量投資者，希望短期獲利的心態投入產業變成投機事業，因此這些產業短時間內過

度膨脹出現泡沫，「機」中現「危」投資可以失利，但涉及國家根基的重點產業不能只投機而拖

垮。



官場文化是「不做不錯、多做多錯」造成懶政怠政等的不作為歪風，這好像是全球政府官員

的潛規則，但習主席高調要嚴打不作為的風氣，原本官僚作風的政府官員必須要改變固有思想，

敢於面對新挑戰，突破現時限制，為國家和人民福祉努力。２０２１年高調向幾個臨近泡沫邊緣

的產業進行嚴格監管，將投資過熱降溫和糾正歪風。



以教育產業為例，教育部去年提出雙減政策，提升學校教育質素，減少學生作業數量，減輕

學生負擔，另方面對校外培訓機構的全面規範，現有的學校培訓類機構重新審核登記為非營利機

構，一律不得上市融資。校外機構不可提供境外的教育課程，不得佔用法定節假日、休息日等，

這無疑對近年湧現大量昂貴補習機構的一種殺手鐧，用政策遏止打擊傳統學校教育制度。誠然，

了解內地國情的人士會深深感受校外培訓補習的嚴重程度，從幼兒至高中學生都出現補習風氣，

一個小學生的校外補習支出動輒８千到萬元，令父母百上加斤，這種為考試成績而超出家庭負擔

的補習培訓，不僅出現不對等現象，製造劇烈且不必要的競爭，而且重外輕內的模式已違背了教

育的本質。



近期內地亦開始檢討在線教育的監管，因應新冠疫情嚴重影響了傳統教學運作模式，更出現

多種類型的線上教育課程，國家教育部建議加強對在線教育的監管促使其健康發展。據統計，目

前全國互聯網教育用戶已超過４﹒２億戶，佔全國網民的４８％以上，在線教育及其關聯產業市

場規模已達５０００億以上。在線教育的爆發式發展，固然有新冠疫情的原因，但也是近年來在

線教育應運而生、蓄勢積累的結果，更是線上線下教育融合發展的大趨勢，然而衍生出虛假廣告

、技術故障、質素參差甚至欺騙案件。教育作為國民重要產業，必須要以健康為先，應以穩為主

，線上學習能讓學生在不同挑戰環境下仍能保持學習進度，非常值得發展，因此我期待國家教育

部能在推動鼓勵及監管雙管齊下，令在線教育以健康及可持續發展的方向走下去。《香港青年工

業家協會榮譽會長 廖錦興》



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