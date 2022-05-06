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即市新聞

06/05/2022 16:51

《青工俠說－廖錦興》線上教學模式大趨勢

　　《青工俠說》２０２１年的監管風暴可謂中國近十年在經濟上的一個分水嶺，改革開放以來
中國以加工貿易為主軸，制定一系列推動經濟的政策，善用勞動力和土地資源大量招商引資，短
短３０年成為世界工廠，除引進外資企業管理模式、全球資金投資，還在產業多元化做得有聲有
色。在無限商機的前提下好幾個重點新興產業（如科網、教育、娛樂媒體、金融、互聯網絡直播
等）都吸引大量投資者，希望短期獲利的心態投入產業變成投機事業，因此這些產業短時間內過
度膨脹出現泡沫，「機」中現「危」投資可以失利，但涉及國家根基的重點產業不能只投機而拖
垮。
　
　　官場文化是「不做不錯、多做多錯」造成懶政怠政等的不作為歪風，這好像是全球政府官員
的潛規則，但習主席高調要嚴打不作為的風氣，原本官僚作風的政府官員必須要改變固有思想，
敢於面對新挑戰，突破現時限制，為國家和人民福祉努力。２０２１年高調向幾個臨近泡沫邊緣
的產業進行嚴格監管，將投資過熱降溫和糾正歪風。
　
　　以教育產業為例，教育部去年提出雙減政策，提升學校教育質素，減少學生作業數量，減輕
學生負擔，另方面對校外培訓機構的全面規範，現有的學校培訓類機構重新審核登記為非營利機
構，一律不得上市融資。校外機構不可提供境外的教育課程，不得佔用法定節假日、休息日等，
這無疑對近年湧現大量昂貴補習機構的一種殺手鐧，用政策遏止打擊傳統學校教育制度。誠然，
了解內地國情的人士會深深感受校外培訓補習的嚴重程度，從幼兒至高中學生都出現補習風氣，
一個小學生的校外補習支出動輒８千到萬元，令父母百上加斤，這種為考試成績而超出家庭負擔
的補習培訓，不僅出現不對等現象，製造劇烈且不必要的競爭，而且重外輕內的模式已違背了教
育的本質。
　
　　近期內地亦開始檢討在線教育的監管，因應新冠疫情嚴重影響了傳統教學運作模式，更出現
多種類型的線上教育課程，國家教育部建議加強對在線教育的監管促使其健康發展。據統計，目
前全國互聯網教育用戶已超過４﹒２億戶，佔全國網民的４８％以上，在線教育及其關聯產業市
場規模已達５０００億以上。在線教育的爆發式發展，固然有新冠疫情的原因，但也是近年來在
線教育應運而生、蓄勢積累的結果，更是線上線下教育融合發展的大趨勢，然而衍生出虛假廣告
、技術故障、質素參差甚至欺騙案件。教育作為國民重要產業，必須要以健康為先，應以穩為主
，線上學習能讓學生在不同挑戰環境下仍能保持學習進度，非常值得發展，因此我期待國家教育
部能在推動鼓勵及監管雙管齊下，令在線教育以健康及可持續發展的方向走下去。《香港青年工
業家協會榮譽會長　廖錦興》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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